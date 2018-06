Minstens drie doden door aardbeving Japan

Een aardbeving in de buurt van de Japanse stad Osaka heeft maandag zeker drie levens geëist. Volgens The Japan Times gaat het om een van de meest zware bevingen in de regio in tientallen jaren.

Ook zijn tientallen gewonden gevallen. De lokale zender NHK meldt dat al zeker tweehonderd mensen gewond zijn geraakt. Vermoedelijk zal het dodental nog oplopen. Twee doden, onder wie een negenjarig meisje, werden bedolven door instortende muren. Het derde dodelijke slachtoffer was onder een boekenplank terecht gekomen.

Opvangcentra opgezet

Het epicentrum lag ten noorden van de stad Osaka. De beving met een kracht van 6,1 op de schaal van Richter vond maandagochtend rond 08.00 uur (lokale tijd) plaats op 13 kilometer diepte, er werd geen tsunami-waarschuwing uitgegeven. Wel moeten bewoners rekening houden met naschokken de komende dagen. Verspreid over de gelijknamige prefectuur Osaka zijn opvangcentra opgezet.

Het natuurgeweld leidde ook tot veel schade in de regio. Waterleidingen sprongen, wat zorgde voor overstromingen. Tienduizenden woningen en gebouwen kwamen tijdelijk zonder stroom te zitten. Kerncentrales in de provincie zijn gecontroleerd en lokale autoriteiten hebben geen onregelmatigheden opgemerkt.

Bij een aardbeving in 1995 in de regio met een kracht van 7,3 kwamen meer dan zesduizend mensen om het leven.