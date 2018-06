Migrantenkinderen in kooien, maar Trump haalt nog geen bakzeil

De druk op de Amerikaanse president Trump om een eind te maken aan de inmiddels internationaal veroordeelde praktijk van het scheiden van immigrantenkinderen van hun ouders aan de Amerikaanse zuidgrens neemt met de dag toe. Niet alleen artsen, mensenrechtenorganisaties, Democraten en de VN-hebben de praktijk scherp veroordeeld, ook prominente Republikeinen en religieuze leiders spreken zich uit.

En dan is er nog het voorzichtige verzet aan de keukentafel van de Trumps. Dit weekend liet de staf van First Lady Melania Trump, zelf een immigrante, een verklaring uitgaan. De First Lady ‘vindt het vreselijk’ te zien dat kinderen gescheiden worden van hun ouders, aldus de verklaring. „We moeten een land zijn dat zich aan alle wetten houdt. Maar we moeten ook een land zijn dat beleid voert met een hart.”

Voormalig First Lady Laura Bush drukte zich minder omfloerst uit. In The Washington Post vergeleek ze het scheiden van ouders en kinderen met het opsluiten van Amerikaanse Japanners tijdens WO II. „Dit zero-tolerance beleid is wreed. Het is immoreel. En het breekt mijn hart.”

Afschrikken

Sinds Trumps minister van Justitie Jeff Sessions in april aankondigde illegale immigratie voortaan te gaan vervolgen als een misdrijf, zijn circa tweeduizend kinderen, van wie honderden in de peuterleeftijd, aan de Amerikaanse Zuidgrens van hun ouders gescheiden, blijkt uit cijfers van het ministerie van Binnenlandse veiligheid. De ouders gaan niet langer naar een migrantenopvang, maar naar een gevangenis. Hierna gelden de kinderen als ‘alleenstaande minderjarige vreemdelingen’ die vallen onder het Office of Refugee Resettlement, dat ze eerst in opvangcentra of tentenkampen en op termijn bij pleegouders of in tehuizen onderbrengt. Sessions, en eerder Trumps stafchef John Kelly, hebben laten doorschemeren dat de maatregel mede bedoeld is om potentiële migranten af te schrikken.

Sinds Sessions aankondiging tekenen Amerikaanse media hartverscheurende getuigenissen op van ouders die ruw werden gescheiden van hun soms nog heel kleine kinderen, waarna gezinsleden in sommige gevallen duizenden kilometers van elkaar werden vastgezet. Ook zijn ouders en kinderen los van elkaar de VS uitgezet. Soms duurt een scheiding kort, maar er zijn ook ouders die pas na maanden met hun kind werden herenigd - er is geen systeem om ouders en kinderen weer bij elkaar te krijgen.

Kinderen in kooien

Afgelopen weekend kregen enige verslaggevers en Democratische politici toegang tot een oude Walmart nabij Brownsville, Texas die als opvangcentrum dient. Ze mochten geen foto’s of video’s maken, maar vertelden verhalen over in groepen opgesloten kinderen in gazen kooien in een 24 uur per dag verlichte raamloze hal, met dunne matrasjes en warmhoudfolie als dekens. Sanitair, voedsel en medische zorg lijken min of meer op peil, maar aanraken, oppakken of troosten van de kinderen is medewerkers verboden.

Er is over controversiële praktijk tot nog toe weinig afstemming binnen de regering-Trump. „Er is geen beleid voor het scheiden van ouders en kinderen aan de grens. Punt uit”, schreef minister van Binnenlandse Veiligheid, Kirstjen Nielson, op Twitter. Maar Trumps naaste adviseur Stephen Miller erkende dit weekend op tv juist volmondig dat dit wél staand beleid is. Trump zelf geeft de Democraten de schuld - onder Obama mochten gezinnen doorgaans in vrijheid de beslissing van de migratierechtbank afwachten, wat in de praktijk betekende dat ze in de illegaliteit verdwenen. Hieraan wilden Trump en Sessions koste wat kost een eind maken.

We do not have a policy of separating families at the border. Period. — Sec. Kirstjen Nielsen (@SecNielsen) June 17, 2018

Daarnaast probeert de president munt te slaan uit de verontwaardiging over het scheiden van gezinnen. Hij zet de Democraten onder druk om in ruil voor het stoppen met het scheiden van gezinnen Republikeinse migratiewensen in te willigen, zoals geld voor zijn grensmuur bij Mexico.

Grensmuur

Deze dinsdag praat Trump met Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden over migratie. In het Congres liggen verschillende migratiewetten, maar die lijken mede door de verdeeldheid tussen migratiepragmatici en -hardliners in de Republikeinse partij weinig kans te maken. De kansrijkste wet zou het gezamenlijk opsluiten van gezinnen mogelijk maken, en zelfs een aantal van de zogeheten Dreamers, in de VS opgegroeide migranten, bescherming bieden, terwijl tegelijkertijd 25 miljard dollar uitgetrokken zou worden voor Trumps grensmuur. De Republikeinse opstelling brengt Democraten in een weinig benijdenswaardige positie. De Democraat Adam Schiff, afgevaardigde uit Californië, zei dit weekend dat de regering Trump „het verdriet, de tranen en het leed van deze kinderen gebruikt als cement voor de muur.”

Geconfronteerd met grote tegenstand, zoals nu, wordt de president doorgaans niet compromisbereider. Maandagochtend gaf Trump zich over aan een tweetstorm vol leugens over migranten in Duitsland en de VS, zoals over criminelen die kinderen zouden gebruiken om de VS binnen te komen. „Kinderen worden gebruikt door de ergste misdadigers op aarde als voorwendsel om ons land binnen te komen. Heeft iemand gelet op de misdaad ten zuiden van de grens? Het is historisch, sommige landen behoren tot de gevaarlijkste plekken ter wereld. Dat gaat niet gebeuren in de VS.” De president is niet gevoelig voor het argument dat juist die misdaad ouders en kinderen uit Midden-Amerika op de vlucht naar de VS jaagt. In Duitsland is bovendien de criminaliteit juist gedaald.