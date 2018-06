‘Meer dan vijftig pro-Assad strijders gedood bij bombardementen’

Bij luchtaanvallen in Syrië zijn volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten in de nacht van maandag op zondag meer dan vijftig pro-Assad strijders om het leven gekomen. Dat zou het een van de bloedigste dagen maken voor Damascus in maanden. Syrische staatsmedia houden de internationale coalitie onder leiding van de VS verantwoordelijk.

De bombardementen vonden plaats bij het dorpje al-Hari, dichtbij de grens met Irak in de olierijke regio Deir Al-Zour. Daar vecht Damascus tegen een van de laatste bolwerken van terreurgroep Islamitische Staat (IS). Ook de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), een militie van Arabische en Koerdische strijders, is in Deir Al-Zour gevestigd. De SDF worden gesteund door de Amerikanen.

De gedode strijders zouden in ieder geval zowel uit Syrië komen als uit Irak. Zes doden zijn nog niet geïdentificeerd. Een Iraakse shi’itische militie meldt volgens Reuters 22 strijders te hebben verloren bij de aanvallen. Assad wordt gesteund Rusland en door milities uit de regio, onder meer uit Libanon en Iran.

Het Syrisch Observatorium, dat gevestigd is in het Verenigd Koninkrijk en zich baseert op goed ingevoerde bronnen in Syrië, weet nog niet wie de bombardementen heeft uitgevoerd. Gewonden zijn overgebracht naar de naburige plaats Abu Kamal (ook wel bekend als Al-Bukamal).

Internationale coalitie ontkent

Een vertegenwoordiger van het Syrische leger bevestigt tegenover AFP dat er doden zijn gevallen en zegt dat gevechtsvliegtuigen van de door de VS geleide coalitie verantwoordelijk waren voor de aanvallen. Maar een woordvoerder van de coalitie reageerde: “Er zijn geen aanvallen uitgevoerd door de Amerikanen of de coalitie in dat gebied.”

Het gebied ten noordoosten van de Eufraat is voor het overgrote deel in handen van de SDF. IS heeft nog een langwerpig stuk van ongeveer veertig kilometer in handen langs het water dat loopt tot vlak voor de grens met Irak. De Syrische overheid en de SDF hebben afspraken gemaakt om te voorkomen dat ze met elkaar slaags raken: Damascus bestrijdt de terreurgroep aan de westelijke oever, terwijl de SDF tegen IS vecht aan de oostkant. Al-Hari bevindt zich aan de westkant van het water.

Hoewel de internationale coalitie in de regio hoofdzakelijk optreedt tegen de terreurgroep, zijn al eerder aanvallen uitgevoerd op pro-Assad strijdkrachten. In februari werden nog honderd militairen gedood bij bombardementen, onder wie volgens Moskou vijf Russen. Sinds 2011 heeft het Syrische conflict 350.000 levens geëist.