Kelderman keert sterk terug na scary blessure

Dat ene moment dat Wilco Kelderman de rechterhand van het stuur haalt, vlak na het tweede tussenpunt in de afsluitende tijdrit rond Bellinzona. Twintig kilometer heeft de kopman van Sunweb zijn lichaam gedwongen tot de meest aerodynamische houding op de fiets. Nu schudt hij twee, drie keer met de rechterarm. De arm waarin hij maanden maar weinig gevoel had, na een sleutelbeenbreuk in maart. „Scary”, vond hij zelf. Een beschadigde zenuw, constateerden artsen.

Pas in de Ronde van Zwitserland keerde Kelderman vorige week eindelijk terug in koers. En hoe. Alsof hij nooit wanhopig was geweest door zijn armblessure reed de nummer vier van de Vuelta 2017 ouderwets vooraan in de bergen. Ja, hij was toch nog op tijd klaar voor de Tour de France. Als nummer drie in het klassement begon hij zondag aan de slottijdrit en hij droomde van meer. Nummer twee Nairo Quintana inhalen? „Moet lukken”, klonk het vooraf. Maar 34 kilometer in tijdrithouding was voor zijn arm nog te veel. Kelderman viel van het podium en eindigde als vijfde, 1.21 minuut achter eindwinnaar Richie Porte.

Drie weken voor de start van de Tour rijden de kanshebbers zich warm. Favorieten Chris Froome en Tom Dumoulin kiezen na hun adembenemende tweestrijd in de Giro voor een hoogtestage. Hun uitdagers laten zich zien in de traditionele voorbereidingsrondes. Geraint Thomas, Adam Yates en Romain Bardet vielen een week geleden op in de Dauphiné. Ook in de Ronde van Zwitserland stelden renners hun kandidatuur voor het podium in Parijs.

De Australiër Porte (33) toonde voor het eerst zijn vorm van vorig jaar, toen hij in enkele kleinere rondes Froome de baas was maar in de Tour zwaar ten val kwam in de afdaling van de Mont du Chat. Zijn ploeg BMC won de ploegentijdrit, met Stefan Küng de slottijdrit en had de hele ronde de leiderstrui. Na dit seizoen stopt de sponsor van de onlangs overleden eigenaar Andy Rihs. Een extra stimulans voor Porte om een nieuw contract te verdienen?

Ook het Spaanse Movistar lijkt klaar voor de Tour. Kopman Quintana won vrijdag een bergrit en omhelsde na afloop opvallend lang de nieuwe aanwinst Mikel Landa, die hem goed had geholpen. Hun ploeggenoot Alejandro Valverde won dit weekeinde een rittenkoers in de Pyreneeën.

En de Nederlanders? De jonge Sam Oomen eindigde na een sterke Giro in Zwitserland als zevende en mag nu uitrusten. Routiniers Steven Kruijswijk (achtste) en Bauke Mollema (twaalfde) bouwen solide op naar de Tour. Kelderman rijdt straks naar eigen zeggen in dienst van Dumoulin. Of heeft Sunweb na zijn opvallende rentree twee kopmannen?