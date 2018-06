Kabinet wil strengere verlofregels voor gevangenen

Het kabinet wil dat er strengere verlofregels komen voor gevangenen. Die moeten ervoor zorgen dat gedetineerden hun verantwoordelijkheid leren nemen en minder snel terugvallen in de criminaliteit. Dat staat in een brief die minister Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De minister wil dat gevangenen vanaf het begin af aan worden aangesproken op hun gedrag. Daarbij moeten ze laten zien dat ze willen werken en leren. Het kabinet wil dan in samenwerking met gemeenten en de reclassering dit ondersteunen. Dekker:

“Wie meewerkt krijgt kansen, wie weigert vangt bot. Daar staat tegenover dat we gedetineerden die zich van hun beste kant laten zien, ook gaan helpen om zich voor te bereiden op een veilige terugkeer in de maatschappij. Bijvoorbeeld door ze vaardigheden bij te brengen of een diploma te laten halen .”

Bij zware delicten tot twee jaar voorwaardelijk vrij

Ook wil Dekker, zoals al eerder was aangekondigd, dat de voorwaardelijke vrijstelling voor gevangenen met een straf van zes jaar of langer wordt beperkt tot hooguit twee jaar. Jaarlijks gaat dat om ongeveer honderd personen die ernstige delicten hebben gepleegd.

Momenteel komen gedetineerden daar automatisch voor in aanmerking als ze tweederde van hun straf hebben uitgezeten. Deze invrijheidstelling hangt af van het getoonde gedrag en moet “minder vrijblijvend en minder vanzelfsprekend worden”. Gedetineerden moeten zich vanaf het begin af aan van hun goede kant laten zien, stelt justitie.

Het kabinet wil extra geld vrijmaken voor het plan, oplopend tot twintig miljoen euro in 2020. Daarnaast is de komende vier jaar honderd miljoen gereserveerd voor de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) om de werkdruk te verlagen en medewerkers op te leiden.