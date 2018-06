Kabinet: 340 miljoen euro om ouderen thuis te laten wonen

Het ministerie van Volksgezondheid wil dat ouderen langer zelfstandig thuis blijven wonen. Voor het zogeheten programma Langer Thuis trekt het ministerie 340 miljoen euro uit tot 2021. Het grootste deel van het geld is bedoeld voor de inzet van slimme ICT-oplossingen om ouderen thuis beter te ondersteunen en nieuwe woonvormen. Ook voor mantelzorgers en vrijwilligers is geld uitgetrokken.

In Nederland zijn steeds meer ouderen. Momenteel zijn er zo’n 1,3 miljoen 75-plussers, in 2030 is dat aantal gestegen tot 2,1 miljoen. Zij willen langer thuis blijven wonen en dit is “een grote opgave”, aldus minister Hugo de Jonge (VWS, CDA).

E-Health

Daarom reserveert het kabinet 270 miljoen euro voor drie nieuwe subsidies om de inzet van ICT te verbeteren en nieuwe woonvormen te stimuleren. Zo moeten ouderen makkelijker toegang krijgen tot hun medische gegevens. “Zo kan de zorg beter rondom de oudere georganiseerd worden,” staat in het programma. Ook gaat een deel van het geld naar e-health waarmee ouderen bijvoorbeeld op afstand contact kunnen leggen met zorgverleners. Ook steekt het kabinet geld in nieuwe woonvormen waar ouderen bijvoorbeeld makkelijker samenwonen en zorg kunnen krijgen.

Lees meer over de overbelasting onder mantelzorgers: Mantelzorger krijgt nauwelijks hulp

Ook trekt de minister 35 miljoen euro uit om mantelzorgers en vrijwilligers te ondersteunen. In Nederland zorgen ruim 4,5 miljoen mensen regelmatig voor een dierbare. Volgens het ministerie neemt de druk op mantelzorgers toe nu steeds meer ouderen thuis blijven wonen. Hierdoor is 10 procent van de mantelzorgers overbelast. De minister wil ook meer specialisten in de ouderenzorg buiten het ziekenhuis laten werken.