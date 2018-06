In de trein van Leiden naar Utrecht. We rijden het station uit en komen langs een kantoorgebouw met op de gevel de naam van het off-shorebedrijf van Heerema. „Kijk mam”, zegt een klein jongetje: „Heerema.” „Wat is dat?”, vraagt zijn moeder. „Een Hema, maar alleen voor heren”, was het antwoord.

