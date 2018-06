Geen ruimte voor extra vrachtvluchten Schiphol

Het aantal vrachtvluchten van en naar Schiphol wordt voorlopig niet uitgebreid. Een voorstel om dat mogelijk te maken is vrijdag afgekeurd door minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD). De minister schrijft aan de Tweede Kamer dat ze niet het risico wil lopen dat de met bewoners afgesproken limiet van 500.000 vliegbewegingen per jaar wordt overschreden.

Omdat deze limiet, geldig tot en met 2020, eerder is bereikt dan verwacht, is er geen ruimte voor extra vluchten op Schiphol. Afgelopen winter zorgde dat voor een tekort aan slots (start- en landingstijden) voor vrachtvluchten. Het leidde tot vertrek van vrachtvluchten naar Brussel, Luik en Maastricht, en tot een conflict met Rusland over AirBridgeCargo. Jaarlijks zijn er 18.000 vrachtvluchten op Schiphol, 3,6 procent van het totale aantal.

Vakbonden en de SP vrezen banenverlies door het vertrek van vrachtverkeer van Schiphol. Drie ondernemersverenigingen van vervoerders – ACN, evofenedex en TLN – pleiten sinds vorig jaar voor een zogenoemde local rule, een overheidsmaatregel die vrachtvluchten in bepaalde gevallen voorrang geeft. Na bespreking met betrokken partijen van een voorstel van KLM concludeert Van Nieuwenhuizen dat dit voorstel niet uitvoerbaar is. Inschatting vooraf van het aantal onbenutte slots kan te makkelijk leiden tot teveel vluchten in de praktijk. Ze staat wel „welwillend” tegenover een local rule.

Ben Radstaak, directeur van brancheorganisatie Air Cargo Netherlands (ACN), is niet verslagen. „Natuurlijk zijn we hier niet blij mee, maar ik zie een positieve toonzetting. De minister onderschrijft het belang van deze maatregel. Op één punt kan het niet, dus moeten we nu, met KLM, gaan kijken hoe het wel kan. We moeten iets inbouwen waardoor het aantal vluchten niet over de 500.000 gaat.”

Na de problemen van afgelopen winter was het tekort aan slots voor deze zomer minder acuut. Een rechter bepaalde in april dat Schiphol alle onbenutte slots uit de winter moet gebruiken. Een deel daarvan gaat naar vrachtvluchten. Een complicatie is wel dat de luchtvaart werkt met winter (start eind oktober) en zomer (start eind maart), en dat de limiet voor het aantal vliegbewegingen geldt per kalenderjaar. Het winterseizoen omvat twee kalenderjaren.

Het tekort aan ruimte voor vrachtvluchten speelt ook een rol in het debat over Lelystad Airport. Tegenstanders van de dependance van Schiphol vrezen dat Lelystad, ondanks toezeggingen dat er alleen vakantieverkeer komt, op termijn ook gebruikt zal worden voor vrachtverkeer. De start- en landingsbaan van 2.700 meter zou hier geschikt voor zijn.

Inditex, het Spaanse moederbedrijf van onder meer kledingketen Zara dat een distributiecentrum naast het vliegveld bouwt, zou goederen willen aanvoeren via Lelystad Airport. Een woordvoerder van de gemeente Lelystad ontkent dit. „Er komt geen vrachtverkeer op Lelystad Airport. Geen nacht en geen vracht, dat is steeds onze voorwaarde geweest. Inditex vliegt vracht naar Schiphol en brengt de kleding met vrachtwagens naar het distributiecentrum tussen A6 en vliegveld.”

Ook een betrokkene die anoniem wil blijven gelooft niet in verschuiving van vrachtverkeer van Schiphol naar Lelystad. „Vracht gaat steeds meer naar Maastricht en Luik. Op Maastricht Aachen Airport is ruimte en er zijn goede voorzieningen. De baan is 2.700 meter, lang genoeg voor een Boeing 777 vrachtvliegtuig om op te stijgen. De baan in Lelystad is korter, die is 2.700 meter inclusief veiligheidsstroken. Voor Nederland maakt het weinig uit of die vrachtvluchten naar Schiphol of Maastricht gaan, de banen blijven behouden.”