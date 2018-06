Geen nrc.next en andere ochtendkranten na storing drukkerij

Door een technisch probleem in de drukkerij waar NRC wordt gedrukt, is ruim tweederde van de oplage van nrc.next maandag niet bezorgd. Ook de de Volkskrant, AD en Trouw zijn daardoor bij de meeste lezers niet aangekomen.

Volgens een medewerker van de drukkerij gaat het om een storing in de software die gebruikt wordt in het drukproces. Het probleem is nog niet opgelost. De verwachting is dat de storing voor de bezorging van middagkrant NRC Handelsblad maandag geen gevolgen heeft.

Digitale editie

Abonnees die nrc.next vandaag niet op papier hebben ontvangen, kunnen de krant lezen via de digitale editie op nrc.nl. Abonnementen worden met een dag verlengd.