Gedogers staan, met punaises, in de rij voor Rutte III

Asscher en Klaver flirten met het kabinet, maar zullen veeleisende minnaars zijn. Zeker in hun verzet tegen het schrappen van de dividendbelasting, die Shell niet betaalt. En fractievoorzitters mengen zich in de toestand in de wereld.

OPPOSITIEAVANCES: Ze bieden een uitgestoken hand met voorwaarden (kraaienpootjes, spijkers en punaises) waar de rechtse coalitiepartijen van gruwen. Maar het is toch opmerkelijk hoe zowel PvdA-leider Lodewijk Asscher als GroenLinks-voorman Jesse Klaver dit weekend voorsorteerden op gedogen als de coalitie volgend jaar de meerderheid in de senaat verliest. Vooral het contrast tussen Asscher, die op zijn partijcongres zei: “Dit is niet ons kabinet. Maar dat betekent niet dat we langs de zijlijn blijven staan”, en CDA-leider Sybrand Buma die het op zijn congres recent nog nodig vond de bijna hele oppositie een veeg uit de pan te geven, is groot. Is het electoraal slim van de oppositiepartijen om verkiezingen in te gaan met het idee dat ze het kabinet laten zitten in plaats van naar huis willen sturen? En haalt de PvdA überhaupt genoeg zetels om voor gedogen in aanmerking te komen?

Het belangrijkste nieuws van het Binnenhof en een inkijkje in de politieke dag die komen gaat. Stuur mij De Haagse Stemming

DIVIDENDVLUCHTROUTE: Een onderwerp waar de partijen zeker oppositie op zullen blijven voeren, is het schrappen van de dividendtaks. Het motto van de oppositie, een dag niet over de dividendbelasting gepraat is een dag niet geleefd, krijgt dezer dagen hulp door de actualiteit. Eerst was er de primeur van Trouw (opnieuw dankzij het Weekblad Fiscaal Recht) dat Shell dankzij een constructie via Kanaaleiland Jersey al jaren geen dividendbelasting heeft afgedragen - met hulp van de fiscus, ter waarde van bijna 7,5 miljard euro. Vandaag wordt bevestigd dat de ict-malaise bij de Belastingdienst zo groot is dat geplande wijzigingen mogelijk op de lange baan geschoven moeten worden. Juist het afschaffen van de taks op winst uit aandelen is een eenvoudige maatregel die ondanks de problemen wel technisch uitgevoerd kan worden. Maar dat zal een nieuwe debataanvraag hierover niet verhinderen.

DE TOESTAND IN DE WERELD: Christendemocratische crisis in Duitsland, gesleep met migranten op de Middellandse Zee, Turkse verkiezingen. Migratie beheerst de Europese gemoederen weer, net nadat Mark Rutte zijn liefde aan de EU heeft verklaard. In onze wekelijkse politieke podcast Haagse Zaken bespreken we hoe hij daar door de internationale omstandigheden toe gedreven is. Plus hoe in de coalitie wordt gedacht over de chaotische wereld en wat zij van Rutte verwachten als hij bij Trump op bezoek mag, begin volgende maand. Klaas Dijkhoff is de minst moralistische: “Die man gaat niet het licht zien omdat jij een slimme vraag stelt. Ik denk dat je hem moet prijzen, een beetje slijmen. En dan iets zoeken waardoor hij kan denken dat er voor hem ook iets goeds in jouw verhaal zit.”

WAT WIJ LEZEN: Politiek columnist Tom-Jan Meeus schetst in NRC alvast enkele adviezen van de staatscommissie parlementair stelsel die deze week met een tussenrapport komt. Die commissie staat positief tegenover zowel (correctieve) referenda als constitutionele toetsing, wat de Eerste Kamer vrijwel overbodig zou maken. Meeus ziet “voortekenen van het soort stille opstand waar conserverende krachten in Den Haag patent op hebben”. Trouw analyseert de regeringsmalaise van D66. De Volkskrant beschrijft hoe wetenschappelijke bureaus van politieke partijen van denktanks zijn verworden tot propagandamachines. Sander Dekker presenteert in De Telegraaf zijn plannen voor een strenger gevangenisregime waarin verlof niet meer vanzelfsprekend moet zijn. Daar wordt ook het idee om agenten via speciale aanklagers en rechters te vervolgen, nieuw leven ingeblazen. Een idee dat we nog kennen van Ard van der Steur.

QUOTE VAN DE DAG:

“Het gaat hier om staatssteun, een belastingconstructie die alleen bedoeld is voor een bedrijf om een specifiek probleem bij dat ene bedrijf op te lossen en waar andere ondernemingen geen gebruik van kunnen maken.”

Volgens PvdA-Europarlementariër Paul Tang is de belastingdeal waardoor Shell dividendbelasting ontloopt, in strijd met Europese regels tegen oneerlijke concurrentie.

Correctie (18 juni 2018): In een eerdere versie van deze nieuwsbrief stond dat vandaag een Militaire Willemsorde wordt uitgereikt, dat is niet juist.