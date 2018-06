Buitenkant rechts of schop: De Bruyne beheerst alles

Met de binnenkant van de rechtervoet tikt Kevin De Bruyne de bal links langs zijn tegenstander, het volgende moment met buitenkant rechts op de vrijstaande Romelu Lukaku bij de tweede paal. Een biljartstoot als van Johan Cruijff, de grootmeester van de buitenkant rechts. België op 2-0 tegen Panama, eerste WK-winst in de knip. „Het moet niet altijd mooi zijn”, zegt De Bruyne na afloop van de met 3-0 gewonnen wedstrijd. Maar met de nummer 7 van de Rode Duivels op het veld komt de liefhebber zelden tekort.

Dat de Belgen maandag in het benauwde Sotsji eenvoudig met 3-0 wonnen van Panama was niet verrassend. Een selectie met een geschatte transferwaarde van ruim 550 miljoen euro tegen een ploegje van nog geen 5 miljoen. Wat de Belgische bondscoach Roberto Martínez vooral deugd zal doen, is dat sterspeler De Bruyne in alles de leidersrol opeist en ook door zijn medespelers als zodanig wordt geaccepteerd. „Find Kevin”, riep de Spanjaard volgens medewerkers van de Belgische televisie voortdurend langs de zijlijn. De Bruyne is zijn enige leider, de ‘patron’.

België heeft geen Cruijff

Vrijwel alles heeft de huidige generatie Rode Duivels om dit WK ver te komen. Een droomvoorhoede met Dries Mertens, die met een prachtige boogbal de openingstreffer maakte. Spits Lukaku, die na de 2-0 ook de 3-0 scoorde. De laatste uit een fraai passje van de derde aanvaller, Eden Hazard. Op het middenveld, iets verder naar achteren dan doorgaans bij zijn club Manchester City, is De Bruyne misschien wel de beste spelbepaler ter wereld. Ervaring heeft de ploeg genoeg, na kwartfinales op het WK van 2014 (0-1 tegen Argentinië) en het EK van 2016 (1-3 tegen Wales). En toch ontbrak er tot nu toe iets.

„België heeft geen Cruijff die met de andere bepalende spelers beslist hoe ze het gaan doen”, analyseerde Aad de Mos voorafgaand aan het WK in Voetbal International. „Daarom winnen ze ook nooit een titel.” De voormalige coach van onder meer Ajax, KV Mechelen en Anderlecht volgt de Belgen al jaren op de voet. Zijn conclusie? De hiërarchie in de nationale ploeg is te ‘vlak’. Goed voetballen lukt wel. Maar op elk titeltoernooi komen momenten van ‘hij of ik’, ‘alles of niets’, waarin het gaat om pure overlevingsdrang. Wie staat dan op, en neemt het voortouw?

Vincent Kompany, centrale verdediger van Manchester City, is van nature de nummer één binnen de Belgische selectie. Groot en sterk, intelligent en ervaren. Maar baas op het veld? Blessuregevoeligheid werkt tegen hem. Ook dit WK zal hij volgens verwachting pas het derde groepsduel tegen Engeland fit zijn. Andere leiders? Hazard is dan wel aanvoerder, maar heeft alle energie en concentratie nodig voor zijn eigen acties. De flamboyante Radja Nainggolan ging voorop in de strijd, maar werd tot verbijstering van vele fans door Martínez gepasseerd voor het WK. Misschien wel omdat de Spanjaard ruim baan wilde maken voor zijn echte leider: De Bruyne.

Opvallender dan zijn inbreng in de wedstrijd tegen Panama was de actie van de 26-jarige stervoetballer een paar dagen eerder op de training. Tijdens een partijtje schopte hij zijn jonge ploeggenoot Adnan Januzaj ineens bijkans doormidden. Oud-spelers als Marc Degryse en Pierre van Hooijdonk analyseerden: De Bruyne eist meer ‘beleving’ in de groep, De Bruyne is de baas.

„Ik wil hem graag die cruciale rol geven”, vertelde Martínez een dag voor het duel tegen Panama in de Belgische krant De Standaard. Langdurig sprak de coach na de laatste training met De Bruyne. „Kevin is heel belangrijk voor ons team en de manier waarop we willen voetballen. Hij laat anderen beter spelen. Zo neemt hij de beslissing of we tegenstanders onder druk gaan zetten of niet.”

Al na 34 seconden geeft De Bruyne het sein tot druk zetten, gevolgd door de eerste van twaalf ‘keypasses’. Hij wijst, maakt volop ‘vuile meters’ in dienst van het team, is overal aanspeelbaar. Altijd de goede oplossing aan de bal. Hij temporiseert na de 1-0, geeft even gas voor de assist naar 2-0. En incasseert op de valreep een onnodige gele kaart voor een onbeheerste trap. „Het maakt niet uit op welke manier we winnen”, zegt hij na afloop, de leider van de Belgen.