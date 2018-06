Audi-topman Rupert Stadler opgepakt

De topman van Audi, Rupert Stadler, is maandag opgepakt voor zijn mogelijke betrokkenheid bij het dieselschandaal binnen de Duitse autofabrikant. Een woordvoerder van moederbedrijf Volkswagen bevestigt dat de topman vastzit tegenover de Duitse krant Handelsblatt. Een woordvoerder van Duitse justitie zegt onderzoekers aanwijzingen hadden dat Stadler het strafrechtelijk onderzoek naar hem wilde beïnvloeden.

Vorige week maakte de openbaar aanklager van München al bekend dat de 55-jarige bestuurder verdacht wordt van fraude en “indirecte valsheid in geschrifte”. Er werden huiszoekingen gedaan en documenten in beslag genomen. De aanklager in München doet onderzoek naar twintig verdachten in totaal.

Dieselgate

Stadler zou mogelijk een rol hebben gehad in het op de Europese markt brengen van wagens die uitgerust waren met sjoemelsoftware. Daardoor konden bepaalde diesels lagere emissiewaarden geven tijdens inspecties dan op de weg. De bestuurder was volgens Reuters niet direct bereikbaar voor commentaar, Audi en Volkswagen nog uit te gaan van zijn onschuld totdat het tegendeel is bewezen.

De arrestatie van Stadler is een volgend probleem voor d e nieuwe baas van Volkswagen, Herbert Diess . Die kreeg de taak om het concern te reorganiseren.

Stadler staat sinds 2007 aan het hoofd van Audi. Ook is hij chef verkoop binnen Volkswagen. Dat maakt hem de hoogste nog actieve bestuurder die verdacht wordt in het emissiefraudeonderzoek. Onlangs kreeg het moederbedrijf een boete van een miljard euro opgelegd vanwege het gesjoemel met emissiesoftware.