Colombia kiest rechtse Duque als nieuwe president

Iván Duque wordt de nieuwe president van Colombia. De leider van de rechtse partij PDC haalde in de tweede ronde van de presidentsverkiezingen 54 procent van de stemmen. Zijn linkse tegenstrever Gustavo Petro bleef steken op 42 procent.

Duque uitte in de campagne felle kritiek op het vredesverdrag dat zijn voorganger Juan Manuel Santos heeft gesloten met de rebellenbeweging FARC. Hij vindt dat er teveel tegemoetkomingen zijn gedaan aan de FARC en wil het akkoord aanpassen. Zo mogen kopstukken van de guerrillabeweging, die inmiddels een politieke partij is, volgens Duque niet vrijuit gaan.

Verder heeft de aankomend president beloofd de ‘war on drugs’ op te voeren en een aantrekkelijker klimaat voor buitenlandse investeerders te bewerkstelligen. Duque is een protegé van oud-president Alvaro Uribe die te boek stond als hardliner.

Maar de linkse Gustavo Petro zal hem als nieuwe oppositieleider met een bredere steun dan verwacht het vuur aan de schenen gaan leggen in de Senaat. Hij wil een eerlijker landverdeling en meer sociale programma’s voor de armen.

Polariserende campagne

In de campagne ging het hard tegen hard. Petro werd verweten dat hij Colombia net zo in de ellende zou storten als de socialisten in buurland Venezuela. Petro zei op zijn beurt dat een presidentschap van Duque het land opnieuw in een oorlog zou storten, maar weigerde na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen vorige maand nog in debat te gaan met zijn rivaal.

Het waren de eerste verkiezingen in Colombia sinds in 2016 het vredesverdrag met de FARC werd gesloten. Aftredend president Juan Manuel Santos kreeg daar de Nobelprijs voor de Vrede voor.

Santos mocht zich na twee regeertermijnen niet opnieuw verkiesbaar stellen. Hij heeft Duque inmiddels gebeld en gefeliciteerd met zijn verkiezingsoverwinning en zegt op Twitter er alles aan te gaan doen de machtsoverdracht soepel te laten verlopen.

Llamé a @IvanDuque para felicitarlo y desearle la mejor de las suertes. Le ofrecí toda la colaboración del Gobierno para hacer una transición ordenada y tranquila. — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) 17 juni 2018

Ook FARC-leider Rodrigo Londoño, beter bekend als Timochenko, feliciteerde de nieuwe president. Volgens hem waren dit de rustigste presidentsverkiezingen in tientallen jaren en werpt het vredesproces zijn vruchten af. Londoño zegt de beslissing van de meerderheid te respecteren en stelt dat de ‘paden van de hoop’ open zijn.