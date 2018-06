Pearl Jam en Bruno Mars redden Pinkpop van eenvormigheid

“Hey baby, I just wanted to say…” Bruno Mars pauzeert even, glimlacht, en zegt dan lachend in bonkig Nederlands door de neptelefoon aan zijn oor: “Ik wil je zien want ik mis je!” De afgeladen Pinkpopweide wordt gek, als zijn koortje in nog mooier Nederlands het zinnetje lekker harmonisch zingt. Rasentertainer Mars weet precies hoe hij anderhalf uur de concentratie moet vasthouden. Het Michael Jackson-esque ‘Finesse’ startte een wervelende, ronkende entertainmentshow die uitbundig golfde van funk naar blues, r’n’b en hiphop. Achteloos trok Mars hit na hit tevoorschijn: ‘Treasure’, ‘24K Magic’, ‘That’s what I like’, het lieve ‘Marry You’, en alles in gave choreografie.

Na Pearl Jam als sterke afsluiter van de eerste dag was de vraag of Pinkpop 2018 niet als een ballon zou leeglopen - zeker toen Foo Fighters op zaterdag zo tegenviel. Maar Mars’ tot in de puntjes geregisseerde mega-show met als lekker lang uitgesponnen toegift superhit ‘Uptown Funk’, zette hij een positief, moddervet uitroepteken achter deze editie.

Nederland, Landgraaf, 15-06-2018. Concert van Pearl Jam op Pinkpop 2018. Foto: Andreas Terlaak Nederland, Landgraaf, 15-06-2018. Concert van Pearl Jam op Pinkpop 2018. Foto: Andreas Terlaak Eddie Vedder en Mike McCready van Pearl Jam.

Foto’s Andreas Terlaak

Pearl Jam

Evengoed blijft ook het concert van Pearl Jam lang nagalmen. De terugkomst van de band, met zijn wortels zo diep in de gruizige sound van de grunge in de jaren negentig, was al jaren een droomwens van Pinkpop. Vedder en zijn band riepen met een gloedvolle set bij vlagen de sfeer op van hun eerste concert op het festival, 26 jaar geleden, toen Eddie Vedder er zijn beroemde duik vanaf een camerakraan het publiek in maakte. Pearl Jam speelde veel relatief onbekend werk, maar onder de toegiften waren ook gepassioneerd meegebrulde favorieten als ‘Jeremy’, ‘Porch’ en een breed uitgesponnen ‘Black’ – alle drie van het onovertroffen debuutalbum Ten. En dan klonk ook nog ‘Alive’, anthem van een met grunge groot geworden generatie. Het nummer zorgde voor een enorme ontlading.

Een paar echt spannende acts

Wat kon daar nog op volgen? De uitverkocht 49ste editie van Pinkpop had dit jaar nog twee op papier sterke headliners gestrikt: Foo Fighters op zaterdag en de jonge Bruno Mars als afsluiter van de zondag. De rest van het programma fungeerde veelal als wachtmuziek voor die hoofdacts: veel radiovriendelijke, tandeloze rockbands die vermaakten, maar niet beklijfden.

Slechts enkele acts waren op Pinkpop echt spannend: vogelmeisje Aurora betoverde met haar sprookjespop, het Rotterdamse De Likt ging er vol vuur in met een pompende show, en in een sterk blokje aan het einde van de zondag maakten zowel een lekker felle Editors als de jonge, zelfverzekerde zangeres Sigrid veel indruk. Mooi was het ook te zien hoe Nederacts als Blaudzun, Miss Montreal en Bløf hun verdiende plekken verzilverden. En ook Di-Rect, dat inviel voor uitgevallen The Kooks, speelde gretig de planken uit het hoofdpodium.

Nederland, Landgraaf, 17-06-2018. Concert van Sigrid op Pinkpop 2018. Foto: Andreas Terlaak Nederland, Landgraaf, 15-06-2018. Sfeer op Pinkpop 2018. Foto: Andreas Terlaak Nederland, Landgraaf, 15-06-2018. Sfeer op Pinkpop 2018. Foto: Andreas Terlaak Nederland, Landgraaf, 17-06-2018. Sfeer op Pinkpop 2018. Foto: Andreas Terlaak Sigrid blaakte van zelfvertrouwen.

Foto’s Andreas Terlaak

Foo-machine en Ronnie Flex

De zaterdag had behoefte aan een flinke dreun om de boel wakker te houden. Een uitgelezen klusje voor de Foo Fighters, maar wat sloegen ze mis. „We hebben wel tweehonderd nummers, en die gaan we allemaal spelen!” Dave Grohl zei het nog zo, maar na een heerlijk sterk eerste half uur, met onder meer ‘Run’, ‘All My Life’, ‘Learn to Fly’ en een prachtig opengewerkte versie van ‘Pretender’, stokte de Foo-machine. Bijna een uur speelde de band geen enkel eigen nummer meer, en verviel in plaats daarvan in flauwe covers en melige grappen. Toen de Foo’s daarna weer hun heerlijke, vrolijke eigen nummers aan elkaar regen, was het ook meteen weer genieten – dat hadden ze de hele avond moeten doen. Een meteoriet die achter het podium indrukwekkend fel opbrandde in de dampkring, ontlokte wel nog een collectief ‘oooooh’ aan het publiek.

Vogelmeisje Aurora en het rockbeest Dave Grohl.

Foto’s Andreas Terlaak

Ronnie Flex kreeg het publiek op de vroege zondag plat met zijn show, die ook een innemende cover van Bløfs ‘Omarm’ bevatte. Rapper Sevn Alias moest daar, na een sterk begin, hard voor werken. Laatkomer Lil’ Kleine bleek te licht voor dit niveau. Ook de dance-acts (dj’s Oliver Helden, Alan Walker en Don Diable) boden wisselende kwaliteit, al werden ze verslonden.

Bijna 50

Pinkpop, dat volgend jaar voor de vijftigste editie flink zal uitpakken (er wordt gedacht aan vier dagen) zal altijd een festival blijven voor mainstream pop en rock. Dat er niet op het scherpst van de snede wordt geprogrammeerd, is kritiek van alle jaren. Maar het is toe te juichen dat Pinkpop, dit jaar goed voor 70 duizend bezoekers op vrijdag en 67 duizend op zaterdag en zondag, ook een podium biedt aan muziek die boven het maaiveld uitsteekt.