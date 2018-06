May: 20 miljard extra voor gezondheidszorg

De Britse premier Theresa May heeft zondag 20 miljard pond (22,9 miljard euro) extra aangekondigd voor de nationale gezondheidszorg, de NHS. Bij de BBC vertelde May dat het bedrag deels wordt gefinancierd met “Brexitdividend”; het geld dat vrijkomt nu het Verenigd Koninkrijk stopt met bijdragen aan de EU-begroting. Het geld wordt in de komende vijf jaar geïnvesteerd.

De aankondiging komt op een moment dat de NHS, waarbij gratis zorg biedt aan inwoners van het Verenigd Koninkrijk, zeventig jaar bestaat. Theresa May zei:

“We hebben het voordeel dat we het geld dat we niet meer naar de Europese Unie sturen, kunnen gebruiken. Maar we moeten ook kijken naar meer bijdragen om die hoeveelheid geld in de toekomst in de NHS te kunnen stoppen.”

Het lijkt erop dat een belastingverhoging nodig is om het extra budget voor de NHS te financieren, maar May gaf daarover geen duidelijkheid. Naar verwachting worden maandag de plannen in meer detail gepresenteerd.

In de campagne rondom de Brexit werd de gezondheidszorg gekoppeld aan uittreding. Zo beloofde Boris Johnson, een van de voornaamste pleiters voor vertrek uit de EU, dat de NHS zou profiteren van de besparing die de Brexit opleverde. Volgens hem zou het gaan om 350 miljoen pond. Het lijkt er nu dus op dat deze belofte wordt ingewilligd. Volgens May zorgen haar plannen voor 600 miljoen pond per week voor de NHS.