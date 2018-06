Kunst op de stoep in Londen: honden van zand

Kwasten, schepjes, mesjes, een rietje, knikkers, een veger, water, een doek en veel zand – het lijkt een willekeurige reeks voorwerpen, maar dit is het gereedschap van een zandkunstenaar. Kniebeschermers zijn optioneel, maar zeker aanbevolen. De straattegels zijn hard, urenlang werken aan een kunstwerk maakt de knieën beurs.

Voor de deur van de grote winkels in Londen werken Roemeense mannen door weer en wind aan kunstwerken. Ze maken honden van zand. Een oog maken, bijvoorbeeld, is precisiewerk en vergt een vaste hand: eerst met een mesje de rand uittekenen, dan stapje voor stapje het zand weghalen. Is al het zand eruit, dan stopt de man een knikker in het gat en zie: het hondje kijkt je aan.

Geld verdienen

De mannen doen het niet uit weelde, het is bittere noodzaak. Dit is hun werk. Ze zijn naar Londen gekomen op zoek naar een beter leven, om geld te verdienen en naar hun achtergebleven familie te sturen.

“Het is mooi want de mensen zijn vrolijk hier. Ik zie families met kinderen, ze lijken opgewekt, en ik zit hier op straat. Het lijkt alsof ik bedel, ik voel me daar ongemakkelijk bij.”

De vrouw en vier kinderen zijn thuis terwijl vader met drie andere mannen slaapt in een auto. Een ander heeft vier kinderen en is vertrokken zonder zijn kinderen gedag te zeggen (“It is difficult to say goodbye”).

In de korte film Sand Men vertellen de Roemeense zandkunstenaars Neculai, Aurel and Raj over hun werk en leven. Sand Men (2016), gemaakt door de Londense filmmaker Tal Amiran, won internationaal al vele prijzen en is nu volledig te zien. Bekijk ‘m hier.