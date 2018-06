Krunic wint haar eerste WTA-toernooi in Rosmalen

De Servische tennisster Aleksandra Krunic heeft voor het eerst een WTA-toernooi gewonnen. In Rosmalen won de 25-jarige zondag het grastoernooi Libéma Open in drie sets van de Belgische Kirsten Flipkens: 6-7 (0) 7-5 6-1. Krunic is de nummer 55 van de wereld, Flipkens staat op nummer 60 van de WTA-ranglijst.

Het scheelde niet veel of Krunic had de wedstrijd in de tweede set verloren. Ze kwam een break achter. Op 3-4 kwam ze echter terug en in de derde set kon ze profiteren van de vermoeidheid van Flipkens. “De tank was eigenlijk vrijdag al leeg”, zei Flipkens na de wedstrijd.

Vermoeidheid Flipkens

Vrijdag moest de 32-jarige Flipkens op één dag drie wedstrijden spelen. Een enkelpartij werd vanwege verwachte regenval een dag naar voren gehaald. Ze won vervolgens van de Nederlandse Kiki Bertens (21ste van de wereld) en de Wit-Russische Arina Sabalenka (46). Met Bertens kwam ze ook in de halve finale van het dubbelspel in actie. Ook die werd gewonnen.

Zaterdag won Flipkens nog wel in de halve finale van het enkelspel tegen de Slowaakse Viktoria Kuzmova. Maar tijdens de finale van het dubbelspel moest Flipkens wegens vermoeidheid opgeven na zes games. De Nederlandse Demi Schuurs en de Belgische Elise Mertens gingen er daardoor met de winst vandoor.

Vijf jaar geleden verloor Flipkens ook de finale in Rosmalen, toen van de Roemeense Simona Halep. Flipkens won in haar carrière één WTA-toernooi, in 2012 in het Canadese Quebéc.

Later deze zondag vindt de mannenfinale tussen de Franse tennissers Jérémy Chardy (72ste op WTA-ranglijst) en Richard Gasquet (30ste) plaats.