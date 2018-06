Kolarov zorgt op schitterende wijze voor zege Servië

Servië is het WK in Rusland goed begonnen. Het versloeg in poule E tegenstander Costa Rica (0-1). Linksback Aleksandar Kolarov was de grote man bij de Serven. Hij schoot vanaf een meter of twintig op schitterende wijze een vrije trap in de bovenhoek.

Costa Rica 0 Servië 1 Kolarov 56’ Na deze treffer in de 56e minuut probeerde Costa Rica op gelijke hoogte te komen, er zat alleen weinig creativiteit in de aanval. De hoge ballen in het strafschopgebied konden makkelijk uitverdedigd worden door de kopsterke Servische verdedigers. Servië leek aan het eind van de wedstrijd op weg naar de 0-2. Spits Aleksandar Mitrovic werd ter hoogte van de penaltystip gestuit door de Costa Ricaanse verdediger Giancarlo González. De Serven en de tienduizenden supporters schreeuwden om een penalty, maar volgens scheidsrechter Diedhiou was het een correcte sliding. Wat Ronaldo kan, kan Kolarov blijkbaar ook… De Servische captain schildert een vrije trap in de bovenhoek.#SER #cosser#WorldCup pic.twitter.com/Q6yvNUoPzz — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) June 17, 2018 Duitsland om 17.00 uur in actie Later op zondag spelen zowel Duitsland als Brazilië hun eerste wedstrijd van het WK. Beide landen gelden als grote favoriet voor de eindzege. Om 17.00 uur speelt Duitsland tegen Mexico en Brazilië treft Zwitserland. Zondag 17 juni 2018 14.00 Costa Rica - Servië 17.00 Duitsland - Mexico 20.00 Brazilië - Zwitserland