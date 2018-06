‘Ik zit nu veel beter in mijn vel’

Netto inkomen: 2.500 euro Vaste lasten: woonlasten 1.000 euro, mobiel/televisie/internet 100 euro, verzekeringen 100 euro, boodschappen 420 euro, auto 250 euro, huisdier 5 euro, fotografie 500 euro, overige vaste lasten 125 euro. Laatste grote aankoop: fotocamera van 4.000 euro Sparen: 100 euro

IN

‘Ik ben net begonnen met een nieuwe baan, bij Bureau Ceremonieën in Den Haag. We organiseren het militaire deel van staatsceremonies, zoals Prinsjesdag of 4 mei. Daar gaan maanden voorbereiding aan vooraf.

„Twintig jaar geleden begon ik bij Defensie, ik ben uitgezonden naar Kosovo en Afghanistan. Eerst werkte ik bij de logistiek en daarna als genist: ik werkte met springstof en leerde dingen als bruggen bouwen en mijnen ruimen. Daarna liet ik mij omscholen tot officier bij de geneeskundige dienst. Toen ik terug kwam uit Afghanistan werd mijn eenheid opgeheven. Gelukkig vond ik na een jaar een nieuw baantje in de organisatie, want het had niet veel gescheeld, of ik stond op straat.

„In die periode besloot ik ook een opleiding aan de fotoacademie in Amsterdam te volgen, zodat ik iets had om op terug te vallen. Voor mijn opdrachten fotografeerde ik keer op keer jongens – aan het begin kon ik niet goed uitleggen waarom. Maar het waren altijd jongens waar ik mijzelf in herkende: eenzaam en kwetsbaar.

„Tot die tijd liep ik rond als hetero, ik ben erg religieus opgevoed. Omdat niemand het wist kreeg ik de meest smakeloze grappen mee. Er wordt gedaan alsof Defensie tolerant is, maar ‘homo’ of ‘flikker’ werden er dagelijks als scheldwoord gebruikt. De tijd op de fotoacademie heeft voor mij alles veranderd. Ik liep onwijs tegen mijzelf aan, was doodongelukkig en eenzaam. Toen ben ik met een Facebook-post uit de kast gekomen, dat was twee jaar geleden.”

UIT

‘Rust of vakantie kent deze jongen niet. Ik werk nu vier dagen als militair en drie als fotograaf, onder de naam The Dutch Photographer. Daar verdien ik nu hooguit een zakcentje mee. Dan schiet ik foto’s van een bruiloft of gayfeest. Vaak geloven ze daar trouwens niet dat ik homo ben, dat zal mijn militaire houding wel zijn.

„De laatste jaren heb ik veel geld gestoken in de fotografie. De deeltijdopleiding alleen al kostte 5.500 euro per jaar. Een professionele camera van 4.000 euro kan 100.000 tot 300.000 kliks aan, daarna is-ie op – net als het mechanisme van een auto. Maar het heeft mij allemaal nóg meer opgeleverd. Ik zit nu veel beter in mijn vel.

„Uiteindelijk hoop ik een galerie te vinden die mijn beelden tentoonstelt en verkoopt. Sommige toonden al interesse, maar het moet eerst geregeld zijn en zwart op wit staan. Dat is de militair in mij.

„Ik heb net mijn eerste fotoboek in eigen beheer uitgegeven, Boys Like Me, in een oplage van vijftig. Het gaat over tienerjongens die ontdekken dat ze op jongens vallen. Ik ga er niet van uit dat ik het geld dat ik erin gestoken heb ook terugverdien. Maar als ik iets kan losmaken met mijn verhaal is dat genoeg.”