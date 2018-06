Guatemala stopt met zoeken naar slachtoffers vulkaanuitbarsting

Guatemala stopt met zoeken naar de bijna tweehonderd mensen die nog worden vermist na de hevige uitbarstingen van de Volcán de Fuego begin juni. Het gaat om de gebieden die het hardst werden getroffen door de ramp, aldus persbureau Reuters.

Zo’n 110 mensen kwamen voor zover bekend door de uitbarstingen om het leven. Nog eens 197 inwoners worden vermist in de regio’s rondom de plaatsen San Miguel Los Lotes en El Rodeo, in de regio Escuintla in het zuiden van het land. Volgens hulporganisatie Conred zijn die plekken “onbegaanbaar” en momenteel erg gevaarlijk. Nog steeds vinden per dag zo’n vier al vijf kleine uitbarstingen plaats waarbij veel vulkanische as vrijkomt.

Bij een eerdere uitbarsting van de ‘vulkaan van vuur’ kwamen er lavastromen tot acht kilometer van de vulkaan. Bekijk hier de beelden.

Te laat geëvacueerd

In de gemeente Escuintla zijn meerdere opvangcentra opgezet waar de 2.800 mensen worden opgevangen die in aanloop naar de ramp hun huizen ontvlucht zijn. Veel inwoners konden de regio niet op tijd verlaten doordat dat het uitbarstingsgevaar pas laat gecommuniceerd werd.

Politici van oppositiepartijen uitten zich eerder al kritisch over de overheidsdienst Conred, die moet waarschuwen voor rampen. De dienst zou te laat in actie zijn gekomen. Vulkanologen zouden al op tijd hebben gewaarschuwd voor een grote uitbarsting, maar Conred besloot daarop niet over te gaan op massa-evacuatie.

Ten oosten van de vulkaan wordt nog door de vrijwillige brandweer nog wel verder gezocht naar reddingswerkers. De uitbarsting van de Volcán de Fuego begin juni is de dodelijkste vulkaanramp in het land in jaren.