Geweigerde migranten aangekomen in Valencia

Een schip van de Italiaanse kustwacht met daarop migranten van het schip Aquarius is aangekomen in Valencia. Het Italiaanse schip bracht zondagmorgen even voor zevenen 274 opvarenden naar Spanje. De ruim 350 andere migranten worden tegen de middag in Valencia verwacht: zij komen met de Aquarius zelf en een Italiaans marineschip.

De migranten ondergaan na de negendaage zeereis eerst een medisch onderzoek alvorens zij aan wal gaan, meldt persbureau ANP op basis van een woordvoerder van de regionale regering. Driehonderd leden van het Spaanse Rode Kruis vangen de migranten op. Naar verluidt bevinden zich 123 minderjarigen en 7 zwangere vrouwen onder de opvarenden. De Spaanse minister van Binnenlandse Zaken, Fernando Grande-Marlaska:

“Zij zullen op dezelfde manier worden behandeld als alle vluchtelingen. Elk geval zal afzonderlijk worden onderzocht.”

Italië en Malta lieten havens dicht

Het schip werd eerder deze week al de toegang tot de haven van Sicilië geweigerd, Malta wilde evenmin de migranten opnemen. De in totaal worden de 629 opvarenden in Spanje verdeeld over opvangcentra. Zaterdag liet de Spaanse regering weten dat Frankrijk heeft aangeboden enkele honderden opvarenden op te vangen.

De non-gouvernementele hulporganisatie SOS Mediteranee gebruikte de Aquarius om bij de kust van Libië migranten in nood op te pikken. De internationale Search and Rescue-afspraken (SAR-afspraken) speelden volgens onze Italiëredacteur Marc Leijendekker een rol. Daarin staat dat individuele schepen in nood (waartoe noodsituaties van niet-zeewaardige bootjes niet behoren) naar de dichtstbijzijnde veilige haven worden gebracht.