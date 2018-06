Zuid-Korea krijgt van Trump stank voor dank

De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in heeft bijzonder gematigd gereageerd op het Amerikaanse plan om de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea te staken. Moon zei tegen de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo dat hij de mogelijkheid wil overwegen om de halfjaarlijkse gezamenlijke militaire oefeningen met de Verenigde Staten uit te stellen. Pompeo was in Zuid_Korea na afloop van de topontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un vorige week dinsdag in Singapore.

Moon zei verder dat een „flexibele verandering” vereist is in de opstelling van het Zuid-Koreaanse leger tegenover Noord-Korea om het vertrouwen op te bouwen dat nodig is om tot nucleaire ontwapening te komen.

Daarmee accepteert Moon dus de beslissing van Trump, die genomen lijkt zonder enig vooroverleg met Moon of met het Pentagon. Trump maakte de toezegging aan Kim op zijn persconferentie na afloop van de top bekend. Hij duidde de oefeningen aan als „war games”. Ze zouden te duur en te provocerend zijn, en het zou niet goed zijn om ze te houden nu de VS en Noord-Korea met elkaar in gesprek zijn.

Die oefeningen vormen volgens experts wel de kern van het Amerikaanse defensiebeleid in Oost-Azië. Ze zorgen ervoor dat de Zuid-Koreaanse en Amerikaanse militairen gevechtsklaar zijn en dat ze goed op elkaar zijn ingespeeld. Ze dienen niet alleen ter afschrikking van Nood-Korea, maar misschien nog wel meer ter afschrikking van China. Ze moeten China ervan doordringen dat het de VS tegenover zich vindt als het land zich al te agressief opstelt in de regio. Vandaar dat niet alleen Noord-Korea, maar ook China grote moeite had met de oefeningen. Trump zei daarnaast dat hij ervan droomde om op den duur alle Amerikaanse troepen uit Zuid-Korea te kunnen terugtrekken.

Voor Zuid-Korea is dat een nachtmerrie-scenario, ook al laat Moon dat nu niet merken. Het land is daarmee opnieuw een partij die stank voor dank krijgt voor de cruciale rol in de aanloop naar de top.

Vrijdag kreeg China als beloning voor het instemmen met de VN-sancties te horen dat de Amerikanen importheffingen invoeren op Chinese producten. Terwijl juist het feit dat China instemde met de sancties vermoedelijk doorslaggevend was in het aan tafel krijgen van Kim.

Moon reageert waarschijnlijk zo mild en flexibel omdat hij weinig anders kan. Hij heeft zijn politieke lot niet alleen verbonden aan het succes van de Singapore-top zelf, maar ook aan wat er gebeurt nu die is afgelopen. De top moet in de ogen van de wereld en van zijn eigen Zuid-Koreaanse kiezers een succes zijn en blijven. Dat is extra noodzakelijk nu er van veel kanten kritiek wordt geuit op de magere resultaten en op het grote cadeau dat Trump aan Kim gaf met het opschorten van de oefeningen. Juist nu kan Zuid-Korea Trump in elk geval niet publiekelijk afvallen.

Moon is daarnaast afhankelijk van de militaire hulp van de VS, maar hij kan die niet afdwingen: als de VS om wat voor reden dan ook besluiten om Zuid-Korea aan zijn lot over te laten, kan Zuid-Korea van weinig andere landen steun verwachten. Dan staat het niet slechts alleen tegenover Noord-Korea, maar ook tegenover China. Want hoe dan ook: alleen de VS zijn groot en sterk genoeg om Zuid-Korea de militaire rugdekking te verlenen die het zo hard nodig heeft.