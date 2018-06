Duitse rappers niet vervolgd na rel om teksten

Twee omstreden Duitse rappers worden toch niet vervolgd vanwege hun veronderstelde antisemitische teksten. Het Openbaar Ministerie (OM) in Düsseldorf heeft bepaald dat hun raps vallen onder de uitingsvrijheid van kunstenaars, heeft een woordvoerder zaterdag verklaard aan Duitse media. De hiphopartietsen Kollegah en Farid Bang zijn daarom niet strafbaar.

De twee ontvingen in april de Echoprijs, een prestigieuze Duitse muziekprijs. Daarover ontstond ophef, omdat de rappers in hun nummers vulgaire en seksistische taal gebruiken. Ook refereren zij aan de Holocaust. Zo zegt een van de muzikanten dat zijn lichaam “strakker is dan dat van een Auschwitz-gevangene”.

Onsmakelijk, niet antisemitisch

Die vergelijking is volgens het OM van Düsseldorf weliswaar onsmakelijk, maar getuigt niet van Holocaustontkenning of van een steunbetuiging aan het nazibewind. De rappers refereren in hun muziek bovendien vaker aan geweld. Dat hoort volgens het OM bij de gangsterrap die zij maken.

Justitie onderzocht de teksten op het onderscheiden album, dat meer dan 200.000 keer is verkocht. Kollegah en Bang ontkenden eerder al dat hun raps antisemitisch bedoeld waren.

Veel mensen waren het niet eens met de uireiking van de Echoprijs aan de hiphopartiesten. Naar aanleiding van de kritiek heeft het bestuur de onderscheiding afgeschaft, de prijzen zullen in een andere vorm terugkeren.