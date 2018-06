Mogen vrouwen ook iets zeggen als het over vrouwen gaat?

Het nieuws in het kort

Bijna driehonderd schrijvers, dichters, uitgevers en critici hebben een brief ondertekend waarin zij de Stichting CPNB, die de Boekenweek organiseert, verwijten genderongelijkheid in het literaire veld te bestendigen .

De Boekenweek 2019 heeft als thema ‘De moeder de vrouw’, maar mannen zijn gevraagd het essay en het geschenk te schrijven : respectievelijk Murat Isik en Jan Siebelink.

De ondertekenaars van de brief, onder wie Mensje van Keulen, A.F.Th. van der Heijden en Annelies Verbeke, verwijten de CPNB de vrouw oneigentijds met het moederschap te identificeren , en bovendien dat hier uitsluitend door mannen op gereflecteerd zal worden.

In een reactie schrijft de CPNB: „De CPNB heeft dit nooit willen veroorzaken, het tegenovergestelde zelfs. Wij gaan graag met de opstellers van de petitie in gesprek. Wij overwegen wat we kunnen doen om aan de kwestie een positieve wending te geven ook in het kader van de leesbevordering en laten dit later weten, aangezien we alles met onze partners bespreken en toetsen aan hen.”

Beste CPNB,

Afgelopen donderdag namen wij, ondergetekenden, kennis van de beslissing van de CPNB dat het thema van de Boekenweekt 2019 ‘De moeder de vrouw’ wordt, en dat zowel het Boekenweekgeschenk als het Boekenweekessay door een man geschreven zal worden. Waarom, zo vragen wij, koos de CPNB voor dit thema waarin de vrouw wordt geïdentificeerd met de moeder (en niet met bijvoorbeeld de huisarts of de postbode)? En waarom koos de CPNB ervoor om uitgerekend onder dit thema twee mannen te vragen de Boekenweekuitgaven te verzorgen?

Vrouwen zijn als schrijver van de Boekenweekuitgaven structureel zwaar ondervertegenwoordigd. In twintig jaar tijd mochten van de CPNB slechts vier vrouwelijke auteurs een Boekenweekgeschenk schrijven. Het is bedroevend dat er anno 2018 nog altijd beargumenteerd dient te worden waarom vrouwen ook (niet te verwarren met als enige) graag iets zouden willen en kunnen zeggen, ook als het om vrouwen gaat.

Alleen zonen over hun moeders laten horen, sluit naadloos aan op de pijnlijke traditie die de woorden van vrouwen negeert, en anderen voor hen laat spreken. Lezers willen niet alleen weten hoe mannen tegen moeders aankijken. Ze willen ook de dochters horen, en de moeders zelf.

Als organisatie die het Nederlandse boek propageert, kunt u de feitelijke genderongelijkheid in het literaire veld en de maatschappij niet naast u neerleggen. De CPNB hoeft geen wegbereider te zijn, geen voorhoede, geen revolutionair instituut. Maar we leven in 2018.

We leken eindelijk één doel te delen: het aanbieden van een grote diversiteit aan literatuur, door een divers palet van schrijvers, voor een even divers lezerspubliek. Maar wat blijkt nu: zelfs bij het thema ‘De moeder de vrouw’ worden alle vrouwelijke auteurs in ons taalgebied overgeslagen.

We doen twee aanbevelingen voor de Boekenweek 2019: Ten eerste dat u – naast het reeds geplande geschenk en essay – gratis een bundel aanbiedt, waarin vrouwen en mannen in essays, gedichten en romanfragmenten aan het woord komen over moeders en moederschap.

U zou, ten tweede, ook kunnen overwegen twee essays te laten schrijven over het gedicht ‘Moeder’ van Vasalis, één door een vrouwelijke en één door een mannelijke auteur.

