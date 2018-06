Akkoord getekend over nieuwe naam Macedonië

De ministers van Buitenlandse Zaken van Griekenland en Macedonië hebben de overeenkomst getekend om het laatstgenoemde land een nieuwe naam te geven. Wanneer beide parlementen akkoord gaan, wordt de Republiek Noord-Macedonië. Bij de grens met Macedonië en Albanië werd het akkoord getekend.

“We hebben de historische verantwoordelijkheid dat deze deal niet wordt opgeschort en ik ben ervan overtuigd dat we het zullen redden”, sprak de Griekse premier Alexis Tsipras tijdens de ceremonie.

De premier van Macedonië, Zoran Zaev zei:

“Onze twee landen moeten zich van het verleden afkeren en naar de toekomst kijken. We waren moedig genoeg om een ​​stap voorwaarts te zetten.”

Veel weerstand

In beide landen is de naamswijziging op veel weerstand gestuit. In Athene vonden zaterdag protesten plaats, waarbij de politie traangas gebruikte. De betogers riepen om het aftreden van Tsipras, die volgens hen te toegeeflijk was bij de onderhandelingen over de naam. In het Griekse parlement overleefde Tsipras dezelfde dag een vertrouwensstemming.

De Macedonische president dreigt echter nog met een veto, dus moet er nog eens over gestemd worden. Ook wil het land een referendum houden. In Macedonië gingen eveneens duizenden mensen die tegen de naamsverandering zijn de straat op.

Het conflict over de naam stamt uit 1991 toen Macedonië zich vreedzaam afscheidde van Joegoslavië en doorging als de onafhankelijke Republiek Macedonië. In Griekenland, dat zelf een historische regio Macedonië heeft, viel dat besluit slecht.