’31 doden bij dubbele aanslag Nigeria’

Een dubbele zelfmoordaanslag heeft in het noordoosten van Nigeria het leven gekost aan zeker 31 mensen. De aanslagen werden zaterdagavond gepleegd in de regio Damboa, schrijft persbureau AFP.

De aanslag is nog niet officieel opgeëist, maar volgens lokale ambtenaren is de jihadistische groepering Boko Haram verantwoordelijk. De zelfmoordactie vond plaats in een drukbezochte wijk, waar mensen samenkwamen om het einde van de ramadan te vieren.

Bij de ontploffingen vielen zes doden. Daarna werd het publiek ook beschoten, waardoor nog meer dodelijke slachtoffers vielen. Ooggetuigen melden aan persbureau AP dat ten minste één raket werd afgevuurd. Het is nog onduidelijk hoeveel mensen gewond zijn geraakt.

Boko Haram in het noorden van Nigeria

“Niemand hoeft ons uit te leggen dat Boko Haram hier achter zit”, tekent AFP op uit de mond van een lokale militieleider. De terreurgroep is voornamelijk actief in het noorden en noordoosten van Nigeria, waar zij kinderen ontvoert uit dorpen en scholen en aanslagen pleegt. De organisatie streeft naar invoering van de sharia in het West-Afrikaanse land.

In mei pleegde Boko Haram meerdere aanslagen, zoals op een moskee in de stad Mubi, waarbij tientallen mensen om het leven kwamen. Begin dit jaar slaagde het Nigeriaanse leger erin 76 schoolmeisjes te bevrijden uit handen van de terreurgroep.