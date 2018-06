Zeventien doden door traangasgranaat in Caracas

Zeventien mensen zijn zaterdagochtend vroeg gestikt in een nachtclub in Caracas. In de uitgaansgelegenheid in de Venezolaanse hoofdstad werd een traangasgranaat tot ontploffing gebracht, melden internationale persbureaus op basis van een verklaring van de overheid.

De granaat zou zijn ontplofd toen meerdere mensen in slaags raakten in de nachtclub. Het is onduidelijk waarom de vechtpartij uitbrak.

Volgens de minister van Binnenlandse Zaken Nestor Reverol zijn acht van de doden minderjarig. Ook raakten vijf mensen gewond. In de nachtclub Los Cotorros waren zo’n vijfhonderd mensen aanwezig voor een afstudeerfeest. Toen de traangsgranaat afging, ontstond paniek in het pand omdat mensen probeerden weg te komen.

De politie van Caracas heeft zeven mensen aangehouden, onder wie degene die ervan verdacht wordt de granaat te hebben laten exploderen. De nachtclub is gesloten door de autoriteiten en er is een politieonderzoek ingesteld naar de eigenaar. Die zou te veel mensen in het pand hebben toegelaten dan de veiligheidsvoorschriften toestaan.