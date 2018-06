‘Shell ontweek jarenlang dividendbelasting’

Olieconcern Shell heeft jarenlang dividendbelasting ontweken. Dat schrijft Trouw zaterdag. Het bedrijf zou dividend aan aandeelhouders laten uitkeren via een trust op het eiland Jersey, dat bekend staat als belastingparadijs. De uitkering verliep via een Britse dochtermaatschappij. Met deze constructie hoefde een deel van de aandeelhouders geen belasting over het geld te betalen.

Volgens Trouw kon Shell de belasting op deze manier ontwijken dankzij een deal met de Nederlandse Belastingdienst. De krant citeert hoogleraar belastingrecht Jan van de Streek die meent dat de afspraak in strijd is met de Wet op de dividendbelasting. De constructie zou de staat ruim zeven miljard euro hebben gekost. Van de Streek publiceert volgende week een artikel over de constructie in het Weekblad Fiscaal Recht.

‘Belastingdienst kwam Shell tegemoet’

Volgens berekeningen van Stichting onderzoek multinationale ondernemingen (Somo) heeft Shell sinds 2005 ruim 45 miljard euro via Jersey aan aandeelhouders uitgekeerd. Trouw schrijft dat de Belastingdienst akkoord is gegaan met de deal “om Shell tegemoet te komen” na het schandaal omtrent verkeerd ingeschatte olie- en gasreserves in 2004.

Destijds bestond het concern uit twee bedrijven, die na het schandaal moesten fuseren. Om te voorkomen dat Britse aandeelhouders ook Nederlandse dividendbelasting moesten gaan betalen met het nieuwe hoofdkantoor in Den Haag, gaf Shell twee soorten aandelen uit. Waar de zogenoemde type A aandelen belast worden met dividendbelasting, worden type B aandelen dus belastingvrij uitgekeerd via Jersey.

Niet alleen de Belastingdienst zou op de hoogte zijn van de fiscale ontwijkingsroute die Shell gebruikt, ook de voormalige staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes wist ervan. In de onlangs vrijgegeven memo’s staat beschreven hoe Wiebes zijn ambtenaren vroeg een oplossing te zoeken voor “het probleem van de duale aandelenstructuur van Shell”.

Van Shell is bekend dat het een sterke lobby voert tegen dividendbelasting. In een gelekt document van het olieconcern, getiteld “Shell input Verkiezingsprogramma’s”, riep Shell partijen op een einde te maken aan de belasting omdat deze “marktverstorend werkt en nadelig is voor de concurrentiepositie van Nederland”.

Shell: stomverbaasd

Het olieconcern zegt “stomverbaasd” te zijn over het artikel van Trouw. Volgens directeur Marjan van Loon is een “structuur met A- en B-aandelen” juist goed voor de Nederlandse schatkist. Ook zou dit “volledig in lijn met fiscale wet- en regelgeving” zijn. Het bedrijf benadrukt dat “Shell veel bijdraagt aan de Nederlandse economie”.

GroenLinks-voorman Jesse Klaver noemt de deal tussen Shell en de Belastingdienst “ordinaire vriendjespolitiek”. Hij vraagt om een parlementaire enquête over de relaties tussen de overheid en Shell.