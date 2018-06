Gloedvol optreden Pearl Jam op Pinkpop

Gewijde grond, noemde Pearl Jam-zanger Eddie Vedder de festivalweide op Pinkpop. Was het echt alweer 26 jaar geleden dat een opgepompte Vedder bij Pearl Jams eerste concert op het festival op de camerakraan voor het podium klom en er, na een korte aarzeling, afsprong boven een uitgelaten publiek? De hoge stagedive in het nummer ‘Porch’ werd roemrucht als hét Pinkpopmoment. Maar de risico’s ervan werden hem later pas echt goed duidelijk, zei de zanger vrijdagavond op het podium.

De terugkeer van Pearl Jam was al jaren een droomwens van Pinkpop

Bij het slotconcert van de eerste Pinkpopdag op evenemententerrein Megaland in Landgraaf gaf Eddie Vedder een vol Pinkpopveld mee dat hij de, inmiddels gepensioneerde, cameraman van toen afgelopen week had ontmoet. De man die destijds zo naar hem had geschreeuwd toen de grungerocker plots de meterslange kraan beklom, bleek tot zijn verbazing helemaal niet boos. Hij hoopte vooral dat zijn collega’s de kraan in balans hielden en dat hij niet gelanceerd zou worden.

De terugkomst van Pearl Jam, met zijn wortels zo diep in de gruizige sound van de grunge in de jaren negentig, was al jaren een droomwens van Pinkpop. Al velen malen werd misgegrepen. Zoals in 2014 toen de band uit Seattle koos voor losse concerten in Amsterdam. Nu was het dan wel gelukt, ondanks dat er ook weer twee concerten deze week in de Ziggo Dome waren - normaal gesproken een heikel punt in de onderhandeling. Maar als topband als Pearl Jam headliner wil zijn op je festival klaag je niet.

Eddie Vedder

Foto Andreas Terlaak Eddie Vedder.

Foto Andreas Terlaak Gitarist Mike McCready van Pearl Jam.

Foto Andreas Terlaak Eddie Vedder

Foto Andreas Terlaak Pearl Jam sloot af met de Neil Young-klassieker Rockin’ in the free world.

Foto’s Andreas Terlaak

Tivoli t-shirt

In een T-shirt van de oude Tivoli-zaal in Utrecht waar de band in 1992 zijn eerste grote uitverkochte show in Nederland speelde, riep Vedder met zijn band bij vlagen een sfeer op van toen. Zonder stagediven, zonder de uitvoering van de setlist van toen, zoals door sommigen gehoopt. Maar met een gloedvolle set, die naast grote hits ook weer onbekender werk bevatte.

Nooit zal Pearl Jam een avond dezelfde show geven en het is meer de vraag welke verborgen gebleven songs van hen of een andere band nu weer het licht zouden zien. Zoals de opening op Pinkpop: Pearl Jam reeg Pink Floyds ‘Interstellar Overdrive’ aan ‘Corduroy’. Of het gevoelige ‘Nothingman’ dat ook niet in Amsterdam klonk.

In een T-shirt van de oude Tivoli-zaal in Utrecht waar de band in 1992 speelde, riep Vedder bij vlagen een sfeer op van toen

Pinkpoppubliek.

Foto Andreas Terlaak Pinkpoppubliek.

Foto Andreas Terlaak Pinkpoppubliek.

Foto Andreas Terlaak Pinkpoppubliek.

Foto’s Andreas Terlaak

In dit concert voor een uitgelaten publiek dat snel de fans onderscheidde van te jonge nieuwsgierigen, maar geen woeste maalstroom van pogoënde bewonderaars opleverde, dreef de rockband op krachtig gitaarwerk. Zijn frontman deed weer met grote intensiteit van zich gelden. Als vanouds zijn oude boze punkgevoel laten sprekend over de vele fuck ups in de wereldpolitiek. De nieuwe single ‘Can’t Deny Me’ klonk verbeten. Taaie stukken als ‘Do The Evolution’ lieten de aandacht in het middendeel verslappen.

Dat werd opgehaald met een prachtige uitvoering van ‘Daughter’ met een flard van Pink Floyds ‘Another Brick In The Wall ’. ‘Once’, het sprookje dat een nachtmerrie wordt, werd uitgeschreeuwd alsof het de eerste keer was. En ook het gevoelige ‘Nothingman’ kwam aan.

Rockin’ in the free world

Na een korte pauze was het tijd voor het festivalpleasende blok met oude, gepassioneerd door het veld meegebrulde, favorieten. Daar waren ‘Jeremy’, ‘Porch’ en een breed uitgesponnen ‘Black’ in rood licht - alle drie van het onovertroffen debuutalbum Ten. Een stomende ‘Rearview Mirror’. En dan ‘Alive’, anthem van een met grunge groot geworden generatie, die voor een enorme ontlading in Landgraaf zorgde.

Neil Youngs ‘Rockin’ in the free world’, vaak de afsluiter voor Pearl Jam, was het moment waarop het publiek zijn eigen luchtgitaar bespeelde en Vedder z’n tamboerijn in publiek gooide.

De show was een hoogtepunt dat moeilijk te overtreffen zal worden door de komende headliners Foo Fighters en de soulvolle r&b zanger Bruno Mars. De eerste Pinkpopdag die zich als een lappendeken had uitgespreid. Van de door files geteisterde rapper Lil’ Kleine met zijn luchtige prethop die veel te laat op het hoofdpodium begon, tot andere Nederlandse optredens die een weg bewandelen tussen melancholie, mineur en mismoedigheid zoals bands als Bløf en Blaudzun.

Zanger Gary Lightbody van Snow Patrol ktijgt de festivalweide weer moeiteloos aan het zingen. “If I lay here. If I just lay here. Would you lie with me and just forget the world?”

Foto Andreas Terlaak Blaudzun.

Foto Andreas Terlaak Pinkpoppubliek.

Foto Andreas Terlaak Snow Patrol en Blaudzun op een zonnige eerste Pinkpopdag.

Foto’s Andreas Terlaak

Alles is liefde

Bløf had zich door de grote hit ‘Zoutelande’ een plek veroverd in de middag op het hoofdpodium. Vooral hun sfeer van hoop en nieuwe kansen viel goed op deze warme Pinkpopmiddag. Altijd mooi te zien hoe alternatieve rockfans, later weer springend bij de gedateerde poppunkshow van ook weer zo’n 90s icoon The Offspring, zich lieten verleiden tot het meezingen van een goedmoedig liedje als ‘Alles is Liefde’.

Loodzwaar van thematiek is de muziek van Blaudzun. Zijn concert in de concerttent was een geweldige golf van emotionele bombast. En ook Snow Patrol kon in dat thema aansluiten. Hun comeback begon wat onzeker maar frontman Gary Lightbody kreeg steeds meer grip naarmate hij zijn ogen sloot.

De komst van dj Oliver Helden onderstreepte de bonte verzameling op deze eerste dag. Terwijl Snow Patrol nog aan zijn laatste nummer bezig was, schoten bij de dj in de tent ernaast de vlammen al de lucht in zijn pretentieloze weinig omvattende feestset.