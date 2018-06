Welke rol speelt Nederland in de verschuivende wereldorde? En waar komt de Europese blik van onze minister-president ineens vandaan? Buitenlandredacteur en geopolitiek expert Michel Kerres schuift aan voor de eerste vraag, Emilie van Outeren en Petra de Koning buigen zich over de tweede. Dat en meer, in weer een nieuwe Haagse Zaken.

Productie Mirjam van Zuidam.