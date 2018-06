Gewonden bij grote brand en explosie Rotterdam

Bij een forse brand in de Rotterdamse wijk Ommoord zijn zaterdag twee gewonden gevallen. Dat bevestigt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Zaterdagochtend ontstonden vlammen in een garagehandel waarna een “behoorlijke explosie” volgde en het vuur zich verspreidde naar een tweede garage. De slachtoffers zijn een brandweerman en een garagemedewerker.

De gewonden zijn ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Wat voor letsel ze hebben opgelopen, is onduidelijk maar volgens de woordvoerder hebben zij “geen zware verwondingen”. De brandweerman is inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis en teruggekeerd naar de locatie van de brand om zijn dienst af te maken.

Vanwege de grootte van de brand zijn extra blusvoertuigen ingezet. Twaalf wagens zijn momenteel ter plekke om de vlammen te bestrijden. De belangrijkste taak van de brandweerlieden is voorkomen dat het vuur overslaat op andere panden, vertelt de woordvoerder.

“Er is nog steeds sprake van een forse brand met veel rookontwikkeling. De brand vindt plaats op een industrieterrein, waar de panden dicht tegen elkaar staan dus we zetten massaal in om uitbreiding te voorkomen.”