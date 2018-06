Frankrijk vangt deel bootmigranten Aquarius op

Frankrijk heeft aangeboden enkele honderden van de opvarenden van het schip Aquarius, dat onderweg is naar Spanje, op te vangen. Dat heeft de Spaanse regering zaterdag laten weten.

Volgens een officiële verklaring die is uitgegeven door de Spaanse overheid willen de Franse autoriteiten migranten opnemen van het schip, die in aanmerkering komen voor een verblijfsvergunning en die ook zelf naar Frankrijk willen.

Het schip de Aquarius wordt gebruikt door humanitaire organisaties, waardonder non-gouvernementele organisatie SOS Mediterranee. Zij hadden daarmee migranten in nood opgepikt bij de kust van Libië. Eerder deze week weigerde Italië het schip, met aan boord 629 bootmigranten, toegang tot de haven van Sicilië.

Hulporganisaties pikken bootmigranten die voor de kust van Libië in de problemen komen op. Ze houden zich daarbij aan de afspraken over Search and Rescue.