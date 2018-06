Frankrijk boekt nipte zege op Australië (2-1)

Het is hét moment uit de wedstrijd waarover het langst zal worden nagepraat. In de 56ste minuut raakt Josh Risdon met een sliding de Franse aanvaller Antoine Griezmann. In eerste instantie lijkt er weinig aan de hand: de verdediger toucheert licht de bal. Nadere bestudering van de beelden, op attentie van de videoscheidsrechter, leidt bij scheidsrechter Cunha toch tot een ander oordeel. Griezmann schiet de toegekende strafschop zelf binnen: 1-0.

Op enkele kansen voor Frankrijk na had Australië tot dan toe knap stand gehouden. De verdediging stond goed en de ploeg van Van Marwijk was alert bij mogelijke uitbraken van de Fransen. Kort na de 1-0 kwamen de Australiërs zelfs terug tot 1-1, nadat Jedinak een strafschop binnenschoot na hands door Umtiti.

Het belangrijke moment:

De Fransen, die tot de titelfavorieten worden gerekend, kwamen tien minuten voor tijd wederom op voorsprong. En ook nu speelde de techniek een belangrijke rol. Een schot van Pogba stuiterde via de lat en doelmond weer het veld in. Doellijntechnologie gaf echter uitsluitsel: de bal was in zijn geheel over de lijn geweest.