Een wietje bij de wijn

Is staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid net zo ijverig bezig in zijn strijd tegen alcohol, wordt er in de Tweede Kamer aan de poten van zijn zetel gezaagd. Onlangs berichtten de media over het plan van VVD om het bij de wet te regelen dat de kapper een glas wijn mag serveren, de slijter een blokje kaas en een restaurant zijn eigen olijfolie mag verkopen. Deze mengvorm tussen horeca en winkels is nu nog verboden. Als deze initiatiefwet voor een ‘gemengd kleinhandelsbedrijf’ het licht ziet dan is het interessant om te ontdekken hoe de coffeeshops daarin passen. En dan heb ik het natuurlijk niet over de Starbucksen van deze wereld.

Ik begon er over na te denken door een uitnodiging voor een Proeverij 3.0. In De Schans in Uithoorn worden op 24 juni cannabis, gerechten en wijn gecombineerd. Aldus ontstaat er iets dat wellicht high cuisine genoemd kan worden. Mede-initiatiefnemer Arthur Heine van Heine & Essenius Wijnkoperij pikte het idee op in Californië, deed eens een lightversie (cannabis en wijn) in Akhnaton in Amsterdam en voegt daar nu nog een dimensie aan toe door er aansluitend bij te laten koken. „Een aantal aroma’s hebben wijn en cannabis al gemeen. Bijvoorbeeld limoneen, een planteneigen stof die voor een citrussensatie zorgt, alfa-pineen (dennen en rozemarijn), myrceen (tropische vruchten), linalool (bloemen) en caryofylleen (peper en kruidnagel). Aan de hand daarvan bepalen we welke cannabissoort bij welke wijn en welk gerecht past.”

Aldus staat er op die dag biologische Silver Haze met Kreuzberg Riesling 2016 en zeewolf in citroen met zeekraal op het menu. Volgens Heine zal het limoenachtige aroma (limoneen) uit deze cannabis naadloos aansluiten bij de aanwezige zuren in deze wijn. De in zuur gegaarde zeewolf zorgt voor de derde dimensie. „En zo doen we die dag nog een viertal combinaties.” Helaas kan ik de 24ste niet. Dan heb ik een afspraak bij de kapper.