‘Duitse inlichtingendienst spioneerde in Oostenrijk’

Oostenrijkse banken en ministeries zijn tussen 1999 en 2006 herhaaldelijk doelwit geweest van een spionageprogramma van de Duitse inlichtingendienst BDN. De Duitse krant Der Standard heeft zaterdag bekend gemaakt dat de dienst destijds een lijst bijhield met daarop zo’n tweeduizend contactgegevens uit Oostenrijk.

Het gaat om ministeries (zoals Binnenlandse Zaken) en ambassades, het kantoor van de bondskanselier, banken en meerdere bedrijven. Van die doelwitten werden gegevens als het telefoon- en e-mailverkeer bijgehouden. De BDN heeft niet gereageerd op het artikel of iets gezegd over het bestaan van dergelijk beleid.

Informatie uit politiek en bedrijven

Oostenrijk wil van Duitsland weten welke personen werden bespied binnen de organisaties en wanneer de spionage werd beëindigd. President Alexander van der Bellen noemt de spionage “onacceptabel”:

“Als een dergelijk spionageprogramma nog altijd actief is moet het onmiddellijk worden gestopt. Het wederzijdse vertrouwen moet dan ook weer worden hersteld tussen onze bevrienden landen. Daarvoor is volledige transparantie nodig.”

Behalve dat het politieke vertrouwen beschadigd is, komt volgens Der Standard ook een commercieel probleem naar voren uit de lijst met spionagedoelwitten. De BDN hield namelijk ook veel bedrijven in de gaten, zoals houthandelaren en fabrikanten van verschillende producten, waaronder wapenfabrikanten. Mogelijk werd dus ook aan bedrijfsspionage gedaan, om informatie te verzamelen waarmee de Duitse industrie beter in staat was om te concurreren met Oostenrijkse bedrijven.

De Oostenrijkse regering heeft aangegeven “geen indicatie te hebben” dat de Duitse inlichtingendienst na 2006 doorging met het verzamelen van de informatie, maar wijst wel op de rol die de BDN in andere spionagezaken heeft gehad. Zo werd in 2015 bekend dat de Duitse dienst de Verenigde Staten had bijgestaan bij het afluisteren van Europeanen.