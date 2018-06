Beroemde Glasgow School of Art opnieuw in brand

Opnieuw is een grote brand uitgebroken in de beroemde Glasgow School of Art. Vrijdagavond ontstond een vlammenzee die zich verspreidde over alle verdiepingen van het gebouw. De vlammen zijn ook overgeslagen op omringende gebouwen. Het pand, dat in 2014 volledig verwoest werd door een brand, is zwaar beschadigd.

De Schotse brandweer heeft meer dan honderdtwintig brandweermannen ingezet om de vuurzee in te perken. Zaterdagochtend meldde de adjunct-directeur van de brandweer dat de brand nog niet over is, maar wel onder controle. Er zijn geen meldingen van slachtoffers. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk.

Belangrijkste gebouw van Glasgow

Het pand waar de brand woedt is ontworpen door architect Charles Rennie Mackintosh en wordt gezien als het beste voorbeeld van Art Nouveau in het Verenigd Koninkrijk. De Schotse parlementariër Paul Sweeney noemde het pand in reactie op de brand “architectonisch gezien het belangrijkste gebouw in Glasgow”.

Het gebouw zou volgend jaar heropend worden na een jarenlange restauratie na de verwoestende brand van 2014. Die brand ontstond toen de schuimbussen die een student voor een kunstproject gebruikte ontvlamden. Het project om de Mackintosh op te lappen heeft volgens de BBC 20 tot 35 miljoen pond (ruim 23 tot 40 miljoen euro) gekost.

In 2014 ging het gebouw van Mackintosh ook in vlammen op. Huilen om brand in kunstacademie.

Mackintosh (1868-1928) studeerde zelf ook aan de Glasgow School of Art. Na zijn doorbraak als architect werd hij gevraagd om een nieuwe academie vorm te geven. Het pand uit 1909 werd duizend jaar na de opening door door de Royal Institute of British Architects uitgeroepen tot het mooiste Britse gebouw van na 1800.