Ik loop met mijn dochter van drie maanden in de kinderwagen langs de singel in Utrecht. Een oudere dame achter een rollator komt naast me lopen. „Wat een mooie baby. Wat voor baby is het? Is het uw eerste?” „Leuk is ze, hè? Het is een meisje en ze is mijn eerste”, antwoord ik. De dame knikt en glimlacht. „Het gaat niet goed met mij”, vervolgt ze. „Ik mag niet meer thuis wonen van mijn dochter. Ik zit nu in het verpleegtehuis te wachten op mijn einde.” We lopen zwijgend enkele meters verder. Dan begint de dame weer te praten. „Wat een mooie baby. Wat voor baby is het? Is het uw eerste?”

Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl