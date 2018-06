Uruguay wint in laatste minuten van Egypte

Uruguay heeft in de laatste minuten vrijdag de eerste wedstrijd tegen Egypte gewonnen. Na een weinig spannende tweede pot van het WK in Jekaterinenburg werd het 0-1. José Giménez kopte in de 89ste minuut een vrije trap vanaf de rechterflank binnen.

Egypte 0 Uruguay 1 José Giménez 89’ Luis Suárez kreeg in de 23ste minuut de kans op de openingsgoal uit de corner, maar de bal van de aanvaller van Uruguay eindigde in het zijnet. Ook in de tweede helft kreeg Uruguay meerdere kansen, doelman Essam El Hadary zat er tot vlak voor het einde elke keer tussen. Egypte lukte het zonder Mohammed Salah amper om mogelijkheden te creëren. De populaire topspeler zat met een blessure aan zijn schouder op de bank, ondanks oproepen van het Egyptische publiek om de volksheld de lijnen binnen te laten. De Nederlandse scheidsrechter Björn Kuipers trok in zijn openingswedstrijd vijf minuten erbij, maar de Egyptenaren konden niet gelijkmaken. Groep A Donderdag opende Rusland het toernooi tegen Saoedi-Arabië. Het thuisland won met 5-0. Rusland en Saoedi-Arabië zijn de laagstgeklasseerde landen op de wereldranglijst die meedoen met het WK en zitten samen met Uruguay en Egypte in groep A. De Zuid-Amerikanen maken daarom met de winst tegen Egypte goeie kans om door te gaan naar de volgende ronde. Lees meer over de Russische overwinning: 5-0. Maar gedoemd te mislukken op het WK Om 17.00 uur speelt Marokko tegen Iran en om 20.00 uur staan Portugal en Spanje tegenover elkaar.