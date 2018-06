WK-gekte in VN-Veiligheidsraad

Normaal hangt er een plechtige stilte. Dat mag ook wel: het gaat er per slot van rekening over oorlog en vrede. Maar gisteren was het kolderdag.

Ter gelegenheid van de opening van het WK in Rusland hadden de ambassadeurs de shirts van hun nationale team aangetrokken. De Nederlandse Permanent Vertegenwoordiger, Karel van Oosterom, droeg het oranje shirt óver zijn witte overhemd. Ook de Chinees deed mee, al had hij voor de zekerheid een tafeltennisbatje meegebracht.

Rusland is deze maand voorzitter van de Raad en ambassadeur Vasily Nebenzja had er zin in. Hij zat in de voorzittersstoel mét bal en oefende een een-tweetje met Nederland. De Zweedse ambassadeur bleek echt te kunnen hooghouden. De secretaris-generaal van de VN, Antonio Guterres, draafde op in het zwart van de scheidsrechter, met fluit en gele kaart. De Amerikaanse ambassadeur werd onthaald op applaus.

De Russische ambassadeur Vasily Nebenzja (links), met de ambassadeurs van Koeweit, Mansour Ayyad Al-Otaibi (midden) en Zweden, Carl Skau (rechts). Foto Mary Altaffer/AP De Russische ambassadeur Vasily Nebenzja houdt een balletje hoog in de vergaderzaal van de VN-Veiligheidsraad. Foto Mary Altaffer De leden van de Veiligheidsraad gaan samen op de foto. Foto Eduardo Munoz/Reuters Leden van de VN-veiligheidsraad (waaronder de Nederlandse ambassadeur Karel van Oosterom) doen alsof ze stemmen. Foto Don Emmert/AFP

Een gewaagde stunt in de heilige zaal van de wereldpolitiek? „Was wel erg leuk”, reageerde Van Oosterom op Twitter. „Goed voor de persoonlijke relaties met alle pittige discussies die we hebben.”

Bekijk hier de video van de voetballende ambassadeurs: