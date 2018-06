VS voeren importheffingen in op honderden Chinese producten

De Verenigde Staten stellen invoerheffingen in op producten uit China met een totale waarde van vijftig miljard dollar (ruim 43 miljard euro). Dat is ongeveer evenveel als de regering-Trump eerder had aangekondigd. Er komt een importheffing op van 25 procent.

Trump kwam in april met een lijst van 1.300 producten die hij duurder wilde maken voor de Amerikaanse markt. Die lijst is iets korter geworden, maar goeddeels intact gebleven. Er zijn geen producten bij gekomen, meldde Bloomberg eerder op de dag.

Het feit dat de omvang van de heffingen amper is geslonken getuigt ervan dat de twee landen er in de afgelopen maanden niet in zijn geslaagd nader tot elkaar te komen, wat handel betreft. Het is ook een teken dat Trump niet van plan is veel in te binden in zijn ontluikende handelsconflict. China heeft volgens persbureau AP al aangekondigd met tegenmaatregelen te komen. Die tegenmaatregelen zullen op hun beurt weer leiden tot nog meer invoerheffingen, kondigde Trump direct aan.

Chinese opmars

Met de invoerheffingen hoopt de Amerikaanse regering de opmars van Chinese producten in de wereldhandel te stuiten. Het land heeft plannen om voor 2025 een concurrerende positie in te nemen in tien sectoren, waaronder elektrische auto’s en kunstmatige intelligentie. Voor president Xi Jinping is het plan, Made in China 2025, speerpunt van zijn beleid. De techsector en de autoindustrie, beide groot in de VS, zouden daarvan gevolgen kunnen ondervinden.

De Chinese concurrentie op dat vlak is oneerlijk, zegt president Trump vrijdag in een verklaring:

“In het licht van de Chinese diefstal van intellectueel eigendom en technologie en zijn andere oneerlijke handelspraktijken, stellen de Verenigde Staten een invoerheffing in van 25 procent op Chinese goederen ter waarde van vijftig miljard dollar die industrieel belangrijke technologieën bevatten. (…) De Verenigde Staten kunnen het niet langer toestaan dat onze technologie en ons intellectueel eigendom verloren gaat door oneerlijke economische praktijken.”

Niet alleen Trump

De groeiende rol van de Chinese industrie treft in de Verenigde Staten mensen die witter, lager opgeleid en armer zijn dan gemiddeld. In die groep zitten relatief veel Trump-stemmers.

Toch is de notie dat de handel met China oneerlijk verloopt al ouder. Ook Obama stelde invoerheffingen in, al waren die kleiner van omvang dan die van Trump. Beide presidenten vinden dat China makkelijker toegang heeft tot de Amerikaanse markt dan andersom.

Handelsconflict

De Chinese heffingen zijn onderdeel van een groter plan om de wereldhandel naar Trumps inzicht eerlijker te maken. Zo zijn er ook invoertarieven ingevoerd op staal en aluminium uit de EU, Canada en Mexico. Dat wekte op de G7-top in Canada wrevel.

Of alle invoerheffingen tegelijk worden ingevoerd, is vooralsnog onduidelijk: mogelijk vindt de introductie plaats in fases.