‘VS doden Pakistaanse Talibaanleider’

Het Afghaanse ministerie van Defensie meldt dat Amerikaanse militairen de Pakistaanse Talibaanleider Mullah Fazlullah hebben gedood. Fazlullah was de meest gezochte terrorist van Pakistan. Hij werd volgens de Afghanen donderdagochtend gedood bij een droneaanval, waarbij ook twee andere terroristen om het leven kwamen. De NAVO bevestigt het doden van Fazlullah aan persbureau Reuters.

De Verenigde Staten sprak eerder over een “antiterreuraanval in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan.” Het doelwit van de actie was volgens de Amerikanen een “een hooggeplaatste leider van een terroristische organisatie”, aldus persbureau AP.

Fazlullah werd in 2013 leider van de Talibaan in Pakistan, de Tehrek-e-Taliban Pakistan. Hij gold toen als één van de meest meedogenloze leden. Later werd hij berucht vanwege betrokkenheid bij een aanslag op een basisschool in 2014, waarbij 140 kinderen en leerkrachten om het leven kwamen.

Nobelprijswinnaar Malala

Naar verluidt gaf Fazlullah in 2012 ook opdracht om Malala Yousafzai te executeren, destijds 15, omdat haar ideeën hem niet aanstonden. Malala overleefde de kogel in haar hoofd en ontving later de Nobelprijs voor de Vrede voor haar strijd voor het vrouwenonderwijs. Malala werd in 2017 toegelaten tot de Britse universiteit Oxford, waar ze politicologie, filosofie en economie studeert.