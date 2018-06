Vader Sharleyne eist 100.000 euro schadevergoeding

De vader van Sharleyne, het achtjarige meisje dat in 2015 van een flat in Hoogeveen viel, eist een schadevergoeding van honderdduizend euro. Volgens zijn advocaat Sébas Diekstra lijdt hij aan een posttraumatische stressstoornis door de dood van zijn dochtertje. De stoornis van de vader, Victor Remouchamps, is ook vastgesteld door een GGZ-psycholoog.

De claim op het smartengeld werd vrijdag uitgesproken op de derde dag van de rechtszaak tegen de moeder van Sharleyne, Heleen J. Justitie vermoedt dat zij betrokken was bij de dood van het meisje.

Tijdens de eerste dag van de rechtszaak werd J. gehoord over wat er volgens haar gebeurde in juni 2015. Lees ons verslag: Ze keek naar beneden en zag Sharleyne

In juni 2015 werd Sharleyne dood aangetroffen onderaan een flatgebouw in Hoogeveen. Het meisje woonde op de tiende verdieping, samen met haar moeder. J. werd op dezelfde avond aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar dochter, onder meer omdat ze sigaretten ging halen voordat ze naar het lichaam van haar dochter ging. Ook had ze die avond gedronken.

Enkele maanden na het incident werd de zaak tegen J. geseponeerd omdat Justitie te weinig bewijs had. Vervolgens dwong vader Remouchamps het Openbaar Ministerie via een zogenoemde artikel 12-procedure om toch over te gaan op vervolging. Het OM acht drie scenario’s mogelijk: een ongeluk, zelfdoding of moord.