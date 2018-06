Tot 180 uur taakstraf voor relschoppers Turks consulaat

Een 37-jarige man uit Schiedam die tijdens rellen bij het Turkse consulaat vorig jaar een agent van de Mobiele Eenheid (ME) mishandelde, heeft 180 uur taakstraf gekregen. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam vrijdag besloten. De verdachte schopte een ME’er hard tegen het hoofd, waardoor hij een hersenschudding opliep. Verder moet hij de agent nog een schadevergoeding van 400 euro betalen.

Drie andere mannen die stenen en andere voorwerpen naar agenten gooiden, kregen taakstraffen van 120 uur. Een minderjarige relschopper kreeg een werkstraf van 40 uur. De vijf verdachten hebben volgens de rechtbank “bijgedragen aan het geweld en zijn veroordeeld voor openlijke geweldpleging”. Een zesde verdachte, ook minderjarig, werd vrijgesproken. Op camerabeelden was te zien dat hij iets gooide naar de politie, maar het is niet duidelijk geworden wat dat voorwerp was.

Daarmee vallen de straffen lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie (OM). Tegen de 37-jarige man uit Schiedam was zeven maanden cel geëist waarvan twee voorwaardelijk voor de “poging tot zware mishandeling”. Tegen de drie meerderjarige verdachten uit Enschede, Maassluis en IJmuiden waren taakstraffen van 200 uur geëist.

De rel rond minister Kaya was één van de grootste diplomatieke botsingen van kabinet Rutte-II. Waarom lieten ze die vrouw niet gewoon binnen?

De rellen vonden in maart 2017 plaats toen de Turkse minister Kaya naar Rotterdam afreisde om een toespraak te houden over een Turks referendum. Het kabinet had haar verzocht niet te komen. De minister werd vervolgens tegengehouden voor het consulaat door speciale eenheden van de politie. Honderden Turkse Nederlanders gingen de straat op, waarna het escaleerde en de ME op moest treden.

In totaal maakten zestien relschoppers zich schuldig aan strafbare feiten volgens het OM, maar slechts zes werden op camerabeelden herkend.