Topscorer ‘Mo’ Salah inzetbaar bij Egypte

Egypte rekent deze vrijdag in de eerste groepswedstrijd op het WK tegen Uruguay op Liverpool-topscorer Mohamed Salah. De aanvaller start op zijn 26ste verjaardag volgens bondscoach Héctor Cúper zo goed als zeker in de basis. Salah is hersteld van de schouderblessure die hij vorige maand opliep in de Champions League-finale tegen Real Madrid.

De 32 deelnemende landen kunnen onderling 668 miljoen euro aan vergoedingen van de FIFA verdelen. Dat is een stijging van 40 procent ten opzichte van het WK van 2014 in Brazilië. Van het totaalbedrag is 338 miljoen euro prijzengeld. De wereldkampioen krijgt 32,1 miljoen euro. De verliezend finalist gaat met 23,6 miljoen euro naar huis. De nummer drie houdt 20,7 miljoen over, de nummer vier 18,6 miljoen.

Nooit eerder stonden op de spelerslijsten van een WK voetbal zo veel spelers met een dubbele nationaliteit als deze editie in Rusland. Ruim 13 procent van de voetballers is niet geboren in het land waarvoor zij uitkomen, zo blijkt uit het onderzoek Sport & Natie van de Erasmus Universiteit Rotterdam in samenwerking met het Mulier Instituut. Met name Marokko (17 van de 23 spelers) heeft een grote hyperdiversiteit, zoals de onderzoekers het noemen. Gerekend vanaf het WK van 1950 in Brazilië, was het percentage ‘voetbalmigranten’ tot in de jaren negentig nooit meer dan 5 procent. In de decennia erna kwam er een stijgende lijn in, die op het WK van 2010 in Zuid-Afrika voor het eerst boven de 10 procent kwam.

De voormalige Spaanse bondscoach Julen Lopetegui werd donderdagavond al gepresenteerd bij zijn nieuwe club, Real Madrid. In stadion Santiago Bernabeu gaf Lopetegui zijn eerste persconferentie namens de ‘Koninklijke’. Lopetegui werd de dag voor de aanvang van het WK ontslagen als bondscoach van Spanje nadat bekend was geworden dat hij had getekend bij de winnaar van de laatste drie Champions Leagues. De Spaanse bond wist daar niets van.

Geen WK zonder commercie en geen nationaal elftal zonder tenue. De grote sportmerken verdringen elkaar voor de sponsoring van de landenteams. Bij Iran, dat vrijdag voor het eerst in actie komt tegen Marokko, ligt dat anders: vanwege de economische sancties durfden bedrijven de sponsoring niet aan. Iran sloot een deal met een kleiner Italiaans merk, maar sporters en fans klaagden over de kwaliteit van de shirts. Er zat voor ‘Team Melli’, zoals de ploeg bekendstaat, niets anders op dan zélf tenues in te slaan. De Iraanse bond kocht materiaal in bij Adidas en vermaakte de tenues, met opgeplakte cijfers en beeldmerkjes. Het imago van het team is daarmee gered, maar voor de fans is het jammer. Zij kunnen nu zelf geen officieel shirtje bestellen.