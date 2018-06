Toch weer proef met stembiljet dat elektrisch telbaar is

Het kabinet is aan het kijken naar een verbeterd stemformulier waarbij het elektronisch tellen van de stemmen mogelijk is. Zo’n biljet zou voor het eerst bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen kunnen worden uitgeprobeerd. Dat schrijft minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken vrijdagmiddag in een brief aan de Tweede Kamer.

De minister schrijft dat het elektronisch tellen van de stemmen onderdeel is van vernieuwing van het verkiezingsproces. Die vernieuwing is volgens de minister nodig om het stemmen ‘toegankelijker’, ‘transparanter’ en ‘controleerbaarder’ te maken.

Een andere vernieuwing waar Ollongren mee wil experimenteren is vervroegd stemmen. Deelnemers aan die proef kunnen al voor verkiezingsdag hun stem uitbrengen. Daardoor kiezen mensen er minder vaak voor om een ander te machtigen om hun stem uit te brengen, hoopt de minister. Door het machtigen van een ander komt volgens de minister het stemgeheim namelijk in het gedrang.

Ook moet het nieuwe stembiljet het stemmen eenvoudiger maken voor blinden, slechtzienden en mensen die moeite hebben met lezen.

Advies Kiesraad

De Kiesraad adviseerde na de Tweede Kamerverkiezingen meer in te zetten op het elektronisch tellen van de stemmen. Ook raadde de Kiesraad aan om stembureaus eerder te sluiten, zodat er meer tijd is om de stemmen te tellen. Ollongren hoopt dat vervroegd stemmen en elektronisch tellen dat advies overbodig maakt.

Anderhalve maand voor de Tweede Kamerverkiezingen werd besloten om niet bij alle stadia van het telproces software te gebruiken. Dat gebeurde nadat bleek dat het computerprogramma dat gebruikt werd voor het tellen van de stemmen niet goed genoeg zou zijn beveiligd tegen hackers. Sindsdien leeft er in de Tweede Kamer veel huiver voor een grotere rol van de computer bij verkiezingen, aldus persbureau ANP.