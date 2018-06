Team Brunel wint tiende etappe Volvo Ocean Race

Het Nederlandse team Brunel heeft donderdagavond de tiende etappe in de Volvo Ocean Race gewonnen. De boot van Bouwe Bekking kwam na een tocht van dertienhonderd zeemijl (ruim 2.400 kilometer) als eerste aan in de Zweedse plaats Gothenburg. Donderdagmiddag wist de ploeg van Bekking het Spaanse zeilteam Mapfre te passeren, dat als tweede over de finish kwam.

Er zaten slechts twee minuten tussen Mapfre en Brunel. Dit betekent dat beide teams 65 punten hebben en als koplopers aan de laatste etappe beginnen. Team AkzoNobel kwam 19 minuten na Brunel aan in Gothenburg. Klassementsleider Dongfeng kwam als vierde binnen en begint met 64 punten aan de laatste race. Het Frans-Chinese team heeft nog een bonuspunt te goed, waardoor de facto drie teams eenzelfde puntenaantal hebben.

WHAT AN INCREDIBLE LEG VICTORY! 😳 @brunelsailing keep one of the greatest comebacks in sport alive with a #Leg10 win into Gothenburg! pic.twitter.com/lnHvaagcUe — Volvo Ocean Race (@volvooceanrace) 14 juni 2018

Donderdag laatste etappe

Bekking was enthousiast na de aankomst in Gothenburg. Hij zei dat zijn team niet had durven dromen van deze tweede overwinning.

“De druk was hoog, maar we hebben de boot aan de gang kunnen houden zonder gekke dingen te doen. We hielden het hoofd koel. We stevenen nu af op de grote overwinning in Den Haag.”

Op 21 juni begint de kortste en laatste etappe van de Volvo Ocean Race. Deze race is 700 zeemijl (iets minder dan 1.300 kilometer) en eindigt op Scheveningen.