‘Sportattaché’ Boris Becker bepleit diplomatieke immuniteit

Voormalig tennisspeler Boris Becker probeert een rechtszaak over zijn faillissement af te wenden door zich te beroepen op diplomatieke onschendbaarheid. Volgens zijn advocaten geniet de Duitser immuniteit omdat hij in april werd benoemd tot speciale ‘sportattaché’ van de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR).

De Duitse oud-topspeler is verwikkeld in een slepende rechtszaak over schulden die hij maakte bij een Britse privébank. Vorig jaar werd hij failliet verklaard. Onduidelijk is hoe hij zijn schulden vergaarde, maar het zou gaan om een substantieel bedrag. Begin deze week berichtten Britse media dat een veilinghuis een deel van Beckers eigendommen, waaronder zijn tennistrofeeën, heeft getaxeerd. Zijn crediteuren willen een procedure beginnen voor beslaglegging op zijn eigendommen.

In een Londense rechtbank zei Becker donderdag dat dat onmogelijk is geworden vanwege zijn benoeming in de diplomatieke missie van de CAR. Hij is officieel de gezant voor Sport en Cultuur bij de Europese Unie namens het Afrikaanse land. Volgens zijn advocaten geniet Becker, net als elke diplomaat die een land in het buitenland vertegenwoordigt, diplomatieke immuniteit.

De drievoudig winnaar van Wimbledon noemt zijn faillissement „onterecht”. Liever richt hij zich op de sport: „Die is ontzettend belangrijk in Afrika en is snel verworden tot een universele taal”.