Schadevergoeding The Sun wegens toplessfoto’s overleden Lotto-verliezer

The Sun gaat een schadevergoeding betalen, als schikking in een rechtszaak over het in 2016 ongevraagd plaatsen van toplessfoto’s van een 49-jarige vrouw uit Worcester. De vrouw, Susanne Hinte, was in die tijd negatief in het nieuws omdat zij vergeefs een lotto-hoofdprijs had opgeëist met een lot dat na een wasbeurt deels onleesbaar was geworden. Een vriendin, met wie ze ruzie had, verkocht haar foto’s aan The Sun.

Hinte is vorig jaar augustus overleden, dus de onbekende schadevergoeding van vijf cijfers gaat naar haar dochter, die namens haar moeder een rechtszaak voerde tegen de uitgeverij van de krant, News Group Newspapers van Rupert Murdoch. Het is uitzonderlijk dat een krant in een zaak van privacyschending uitbetaalt aan de nabestaande van een gedupeerde.

Dochter Natasja Douglas (30) in een verklaring: „Ik vond het belangrijk om na de dood van mijn moeder door te gaan met de zaak, om mensen ervan bewust te maken dat het totaal onacceptabel is om zozeer iemands privéleven binnen te dringen. Wraakporno is afschuwelijk, ongeacht wie je bent. We hebben allemaal recht op een privéleven, ze hebben mijn moeders waardigheid gestolen.” Volgens Douglas heeft alle negatieve publiciteit bijgedragen aan het overlijden van haar moeder.

Patricia Paay

De zaak is een van vele tegen de Britse boulevardpers, die onder vuur ligt sinds het afluisterschandaal van 2011, dat leidde tot meerdere rechtszaken en het einde betekende van Murdochs krant News of the World. In Nederland speelt momenteel een soortgelijke zaak, van Patricia Paay tegen opinieblog GeenStijl, die een plasseksfilmpje van de tv-persoonlijkheid plaatste. Minister Grapperhaus (Justitie, CDA) kondigde onlangs een wetswijziging aan om wraakporno harder te bestraffen.

Susanne Hinte kwam begin 2016 in het nieuws omdat zij de helft van de hoofdprijs van de National Lottery opeiste – 33 miljoen pond. Ze zei echter dat zij haar lot had meegewassen in de zak van haar spijkerbroek. De getallen waren daardoor vervaagd, precies op de plaats van de datum zat een gat. De prijs werd haar geweigerd.

Hierna kreeg ze veel negatieve publiciteit, op sociale media en in de tabloids, vooral nadat ze wegens een hartafwijking arbeidsongeschikt werd, een jacuzzi in haar tuinhuisje liet bouwen, en een nieuwe auto kreeg. Ze kreeg de bijnaam ‘Lotto Gran’ (Lotto-oma), standaard werd vermeld dat ze uit Duitsland kwam en dat ze leefde van “uw belastinggeld” . Ze werd ook nog beschuldigd, en vrijgesproken, van het stelen van een portemonnee van een gepensioneerde.

In april 2016 plaatste The Sun toplessfoto’s van Hinte. Die kocht de krant van Julie Howard, een vriendin van Hinte, voor 750 pond. De foto’s waren door Hinte zelf gemaakt op de telefoon die ze van haar vriendin had geleend. Nadat de twee ruzie kregen, verkocht de vriendin de foto’s. Zij is hiervoor begin vorig jaar veroordeeld tot zes weken voorwaardelijk.

The Sun heeft weliswaar geschikt, maar wijst iedere verantwoordelijk af. De redactie zou niet geweten hebben dat de foto’s gestolen waren. Ironisch is dat de krant campagne voerde voor het strenger bestraffen van wraakporno.