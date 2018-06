Samenwerking moet postbezorging betaalbaar houden

Om het bezorgen van brieven ook in de toekomst betaalbaar te houden wil het kabinet minder concurrentie en meer samenwerking op de postmarkt. Daarvoor moet een wetswijziging worden doorgevoerd, schrijft staatssecretaris van Economische Zaken, Mona Keijzer (CDA), vrijdagmiddag in een brief aan de Tweede Kamer.

Naast een betere samenwerking moet het volgens de staatssecretaris in de toekomst ook mogelijk worden om post met pakketten mee te laten bezorgen:

“Een kaartje kan dan over enige tijd bijvoorbeeld tegelijk met de wekelijkse boodschappen worden afgeleverd.”

De eisen voor postbezorging, zoals vastgelegd in de zogenoemde Universele Postdienst (upd) blijven wel ongewijzigd. PostNL is door de overheid aangewezen als uitvoerder van de upd. Het bedrijf is daarom verplicht vijf dagen per week post te bezorgen. Omdat het aantal bezorgde poststukken dit jaar opnieuw met tien procent daalde ten opzichte van een jaar eerder, wordt het voor PostNL steeds minder winstgevend die verplichting te garanderen. Het bedrijf zag tijdens de eerste kwartaalcijfers van dit jaar de winst teruglopen van 41 miljoen euro naar 14 miljoen ten opzichte van het jaar ervoor.

Weerstand ACM

Daarbij komt dat de postmarkt in Nederland een van de meest concurrerende van Europa is. In de gehele Europese Unie zijn postbedrijven verplicht geliberaliseerd maar dit is tot heden alleen in Nederland gebeurd. Het gevolg is dat PostNL met een marktaandeel van 70 tot 75 procent concurreert met Sandd, dat een marktaandeel heeft van 20 tot 25 procent. De overige procenten worden verdeeld onder enkele kleine spelers. Concurrentie is belangrijk, benadrukt Keijzer, maar mag geen doel op zich zijn. “Dan krijg je een situatie dat er twee of drie postbezorgers door dezelfde straat lopen met steeds legere tassen”, aldus de staatssecretaris.

PostNL en Sandd lieten eerder dit jaar weten een eventuele consolidatie wel te zien zitten. Analisten verwachten dat het samengaan van de twee bedrijven op verzet van de ACM en de Europese Unie zou stuiten. De postmarkt zou dan in feite weer een monopolie voor PostNL worden.