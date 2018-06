‘Ronaldo schikt met Spaanse fiscus voor belastingontduiking’

Cristiano Ronaldo heeft vrijdag geschikt met de Spaanse fiscus in zijn belastingontduikingzaak. Hij accepteerde twee jaar celstraf en een boete van 18,8 miljoen euro, dat schrijft de Spaanse krant El Mundo vrijdag.

Ronaldo hoeft waarschijnlijk niet de cel in: een eerste veroordeling onder twee jaar celstraf is in Spanje voorwaardelijk en kan dus in vrijheid uitgezeten worden.

De Spaanse autoriteiten verdachten de 33-jarige voetballer ervan 14,7 miljoen euro aan belasting ontdoken te hebben. Ronaldo gebruikte volgens het Spaanse OM bewust een illegale bedrijfsstructuur om tussen 2011 en 2014 zijn inkomsten van portretrechten in Spanje te verbergen. De spits van Real Madrid heeft de aantijgingen altijd ontkend.

Football Leaks

Eind 2016 werd Ronaldo’s belastingontduiking onthuld door Football Leaks. Ronaldo sluisde sinds 2014 ruim 63 miljoen euro weg naar belastingparadijzen en ontdook zo 35 miljoen euro aan belastingen. Football Leaks was het grootste datalek uit de geschiedenis van het betaalde voetbal.

Ronaldo speelt vrijdagavond om 20.00 uur zijn eerste wedstrijd van dit wereldkampioenschap voetbal met Portugal tegen Spanje.